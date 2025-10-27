Щоб кури неслися

З настанням холодів та скороченням світлового дня птахівники щороку спостерігають неминуче зниження несучості курей, адже кури переходять у природний зимовий режим і припиняють відкладання яєць. Однак експерти стверджують, що цей сезонний спад продуктивності можна повністю контролювати та усунути за допомогою простого, але науково обґрунтованого трюку.

Біологічний механізм несучості курей

Головний секрет продуктивності птиці полягає у забезпеченні 14-годинного світлового дня. Зменшення кількості світла пізньої осені є не лише зовнішнім чинником, а й потужним біологічним сигналом для організму курки. Світло, що проникає через очі, стимулює гіпофіз — залозу у головному мозку, яка відповідає за вироблення гормонів, безпосередньо пов’язаних із циклом яйцекладки. Без достатньої кількості світла цей гормональний ланцюжок переривається, і яйця зникають. Кури могли б нести вдвічі більше яєць, якби фермери знали це просте правило.

Що потрібно зробити вже у жовтні, щоб кури неслися

Щоб забезпечити несучкам оптимальний режим та стимулювати їх до активної роботи протягом усієї зими, достатньо додати до курника штучне освітлення.

Необхідно взяти звичайну світлодіодну лампочку малої потужності і помістити її в курник. Встановлювати лампу найкраще з використанням автоматичного таймера, що дозволить вмикати її вранці та ввечері, штучно подовжуючи світловий день. Починати слід із додавання двох додаткових годин до природного дня, а потім поступово збільшувати загальний час, довівши його до 16 годин на добу.

Птахівники, що застосовують цей метод, обіцяють, що різниця у кількості яєць буде помітна вже через тиждень.

Важливо бути обережним і не перестаратися — занадто яскраве світло може спричинити стрес для птиці, а також погіршити якість шкаралупи яєць, тому необхідно забезпечити оптимальний, а не надмірний рівень освітлення. Правильне, тепле і не дуже яскраве світло є ключем до високої несучості в холодну пору року.