Щоб миші назавжди покинули ваше подвір’я, зробіть ось це: як відлякати гризунів

Як позбутися мишей на своєму подвір’ї / © Getty Images

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З настанням холодів миші починають шукати теплі місця, де можна сховатися та знайти їжу. Вони оселяються біля господарських споруд, у дровітнях, підвалах, сараях і навіть біля будинку. Щоб відлякати гризунів, не обов’язково одразу використовувати хімічні засоби. Існують народні методи, у яких застосовують рослини з різким запахом, деревну золу та інші доступні матеріали. Їх використовують насамперед для того, щоб зробити подвір’я менш привабливим для мишей.

П’ять народних методів, які допоможуть відлякати мишей

М’ята перцева з різким ароматом. М’яту перцеву здавна використовують як природний засіб проти гризунів. Її насичений запах може відлякувати мишей, тому свіжі або висушені пучки рослини розкладають біля входів у сарай, уздовж стін господарських приміщень, біля дров і в місцях, де помітні сліди гризунів. Також можна посадити м’яту біля господарських споруд. Суху рослину потрібно періодично замінювати, адже з часом її аромат слабшає. Полин проти мишей. Ще один відомий народний засіб — полин. Ця рослина має гіркий, виразний аромат, який не подобається багатьом гризунам. Свіжі або висушені гілочки полину розкладають у сараях, під навісами, біля дровітень та інших місць, де можуть ховатися миші. Особливо зручно використовувати сухі пучки: їх можна підвісити або покласти в невеликі тканинні мішечки. Коли запах стає слабшим, рослину замінюють. Ялинові та соснові гілки. Хвойні гілки також застосовують у народних способах боротьби з гризунами. Їхній смолистий аромат і колючі голки можуть робити окремі місця менш привабливими для мишей. Гілки ялини або сосни розкладають біля щілин, уздовж стін сараїв, біля дров та в інших потенційних місцях проникнення гризунів. Особливо важливо не перекривати ними вентиляційні отвори та не створювати перешкод для проходу людей. Деревна зола біля господарських споруд. У народному господарстві для відлякування мишей використовували просіяну деревну золу. Її насипали тонким шаром у сухих нежитлових місцях, де помічали сліди гризунів. Вважалося, що зола подразнює лапки та шерсть мишей, тому вони намагаються оминати такі ділянки. Для цього способу підходить лише чиста деревна зола без залишків пластику, фарбованої деревини чи інших матеріалів. Не варто розсипати її там, де граються діти або перебувають домашні тварини, а також у житлових приміщеннях. Часник із сильним запахом. Часник — ще один продукт, який часто використовують у народних порадах проти гризунів. Кілька зубчиків розчавлюють, щоб посилити аромат, і розкладають у невеликих ємностях біля місць, де з’являються миші. Можна також використати часникове лушпиння, хоча його запах слабший. Засіб потрібно регулярно оновлювати, оскільки аромат швидко вивітрюється, особливо на відкритому повітрі.

Як зробити подвір’я непривабливим для гризунів

Навіть найрізкіші запахи не допоможуть надовго, якщо миші матимуть постійний доступ до їжі та затишних схованок. Тому варто прибирати залишки корму для домашніх тварин, зберігати зерно та крупи в контейнерах із щільними кришками, регулярно виносити сміття й не залишати купи непотрібних речей біля стін будинку.

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Також потрібно прибрати опале листя, зайву траву та непотрібні дошки, під якими гризуни можуть облаштовувати гнізда. Щілини в господарських спорудах і місця біля фундаменту варто закрити міцними матеріалами, а вентиляційні отвори захистити металевою сіткою.

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