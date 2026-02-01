Щоб не було біди: прилади, які треба завжди вимикати перед виходом з дому

Багато пристроїв варто вимикати з розеток з міркувань безпеки / © DepositPhotos

Сучасне життя змушує використовувати смартфони, ноутбуки та інші пристрої, які потрібно постійно заряджати. Зарядний пристрій постійно споживає електроенергію, навіть якщо на іншому кінці кабелю немає гаджета. Перед виходу із дому варто відключати електроприлади, які залишилися підключеними до мережі.

Про це пише CNET.

Які прилади краще відключати

Тостери та аерогрилі

Крихти та залишки олії збираються на їхніх нагрівальних механізмах, тому вони є однією з найбільших пожежонебезпечних приладів на кухні.

Інструменти для нагрівання волосся

Якщо ви часто користуєтеся нагрівальними інструментами для волосся, такими як плойки або фени, візьміть за звичку швидко перевіряти ванну кімнату, перш ніж виходити з дому. Ці інструменти часто використовуються у ванній кімнаті поблизу джерел води, тому і становлять небезпеку.

Зарядні пристрої

Залишення зарядних пристроїв під’єднаними до розетки без потреби може скоротити термін служби пристрою. Також вони можуть перегріватися, якщо їх залишати підключеними занадто довго.

Електричні чайники

Будь-який прилад, призначений для створення тепла в концентрованій зоні, може становити пожежну небезпеку. І оскільки електричні чайники призначені для дуже швидкого кипіння води, існує невеликий ризик несправності або перегріву приладу, коли вас немає вдома.

Обігрівачі

Їх основна функція — створення тепла. Тому обігрівачі завжди слід вимикати, щойно ви закінчуєте їх використовувати, і якомога швидше відключати від мережі. Навіть якщо вони не працюють, залишення обігрівача підключеним до розетки може становити ризик виникнення пожежі, тому краще перестрахуватися.

Лампи або дрібні прилади зі старим шнуром

Старі або пошкоджені шнури можуть стати причиною загоряння, якщо ізоляція перетерлася.

Те саме стосується старих розеток. Найкраще рішення — викликати сертифікованого електрика для їх заміни перед використанням.

Нагадаємо, експерт з енергетики Гордон Волліс попередив, що подовжувачі не призначені для підключення потужних побутових приладів. Використання їх із технікою, як-от холодильники, пральні машини чи мікрохвильові печі, може спричинити перевантаження, перегрівання або пожежу. Фахівець радить у таких випадках підключати пристрої безпосередньо до розеток або встановити додаткові стаціонарні точки живлення.