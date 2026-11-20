Новорічне меню 2027 для пари / © pexels.com

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Для новорічного меню можна обрати курячі шашлички, фаршировані кальмари, легкий салат, кілька закусок і десерт. Такий стіл матиме святковий вигляд, але не потребуватиме великих витрат чи кількох годин на кухні.

Що приготувати на Новий рік 2027 для двох

Плануючи меню, краще відразу визначитися з основною стравою. Якщо хочеться м’яса, можна зробити курячі шашлички в духовці. Любителям морепродуктів сподобаються кальмари з начинкою із рису, сиру та крабових паличок.

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До гарячого можна подати салат зі свіжих овочів, зелені, цитрусів і сиру. Для закушування підійдуть канапе з червоною рибою, огірком та маслинами. А замість великого торта чи кількох десертів достатньо приготувати йогурт із фруктами й горіхами.

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Необов’язково робити всі страви одразу. Оберіть одну гарячу, салат і кілька невеликих закусок. Якщо після вечері захочеться солодкого, фрукти або легкий десерт стануть гарним завершенням святкування.

Курячі шашлички в духовці

Куряче філе можна подати не у вигляді звичайних відбивних, а нанизати на шпажки. Шашлички мають апетитний вигляд, готуються досить швидко й добре поєднуються з овочами.

Інгредієнти:

куряче філе — 400 г

соєвий соус — 1,5 ст. л.

олія — 1,5 ст. л.

цибуля — половина

часник — 2 зубки

паприка — 0,5 ч. л.

вершкове масло — 25 г

сіль і перець — за смаком

Як приготувати:

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Куряче філе наріжте невеликими шматочками. Цибулю і часник подрібніть, змішайте з соєвим соусом, олією, паприкою, сіллю та перцем. Додайте м’ясо й залиште маринуватися приблизно на 20 хвилин. Після цього нанизайте курятину на шпажки, викладіть до форми для запікання та додайте зверху шматочки вершкового масла. Запікайте за температури 200 °C приблизно 20 хвилин, перевіривши готовність м’яса перед подаванням.

Шашлички можна подавати просто зі свіжими овочами або легким салатом. Вони добре смакують гарячими, тому краще готувати їх безпосередньо перед вечерею.

Фаршировані кальмари для святкового столу

Якщо хочеться чогось цікавішого за звичайне м’ясо, приготуйте кальмари з начинкою. Рис, сир і крабові палички роблять страву ситною, а самі кальмари мають доволі ефектний вигляд на новорічному столі.

Інгредієнти:

кальмари — 2 тушки

рис — 100 г

крабові палички — 100 г

твердий сир — 100 г

цибуля — 1 шт.

зелень — за смаком

олія — 1 ст. л.

майонез — для начинки та змащування.

Як приготувати:

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Спочатку відваріть рис і кальмари. Цибулю наріжте дрібними кубиками та обсмажте на олії до м’якості. Крабові палички наріжте, сир натріть, зелень подрібніть. Змішайте рис із цибулею, крабовими паличками, сиром і зеленню. Додайте трохи майонезу, щоб начинка не була сухою. Наповніть кальмари отриманою сумішшю, викладіть до форми та запікайте за температури 180 °C близько 10 хвилин. Наприкінці можна змастити тушки майонезом і залишити в духовці ще на кілька хвилин.

До фаршированих кальмарів добре пасуватиме салат зі свіжих овочів. Оскільки начинка містить рис, окремо готувати гарнір не потрібно.

Який салат зробити на Новий рік

Замість звичних салатів із майонезом можна приготувати щось легше. Наприклад, поєднати листя салату, цитруси, сир, горіхи та зелень. Така страва добре смакуватиме з курячими шашличками й не буде надто ситною.

Якщо на столі будуть кальмари, можна зробити простий салат із помідорів, огірків, листя салату та зелені. Для заправки використайте оливкову олію, лимонний сік, сіль і перець.

Салат краще не готувати у великій мисці. Для вечері на двох достатньо невеликої порції, яку можна одразу розкласти по тарілках.

Що подати на закушування

Для новорічної вечері підійдуть канапе з червоною рибою. Їх можна зробити буквально за кілька хвилин.

Огірок наріжте кружальцями, зверху викладіть шматочок слабосоленої риби, згорнутий рулетиком. Додайте маслину та зелень, закріпіть шпажкою. За бажанням огірок можна замінити невеликими шматочками хліба або крекерами.

Ще один варіант — невелика сирна тарілка з виноградом, горіхами та мандаринами. Вона не потребує приготування і допоможе урізноманітнити меню.

Легкий десерт для новорічної ночі

Після гарячої страви та закусок навряд чи захочеться їсти великий торт. Тому для новорічної вечері на двох можна зробити десерт із натурального йогурту, фруктів, меду та горіхів.

Викладіть інгредієнти шарами до склянок або креманок. Для десерту підійдуть банани, мандарини, ківі, ягоди чи яблука. За бажанням додайте трохи шоколаду.

Такий десерт готується за кілька хвилин і не потребує духовки. Якщо солодкого не хочеться, можна просто подати фруктову тарілку.

Як не готувати зайвого на Новий рік

Найчастіше після свят залишаються салати, нарізки та гарніри, які готувалися про запас. Щоб цього не сталося, меню краще продумати заздалегідь і не купувати продукти «про всяк випадок».

Для вечері на двох достатньо:

однієї гарячої страви;

одного салату;

невеликого закушування;

десерту або фруктів.

Не варто готувати одночасно курку, рибу, кілька салатів і гарнір. Краще зробити одну страву, яку ви справді любите, та доповнити її невеликими закусками.

Новорічний стіл необов’язково має бути заставлений тарілками, щоб вечеря запам’яталася. Кілька гарно поданих улюблених страв на двох цілком створять святковий настрій і не залишать після себе холодильник із їжею на кілька днів.

FAQ

Що приготувати на Новий рік для двох?

Для новорічної вечері на двох можна зробити курячі шашлички в духовці або фаршировані кальмари, доповнити їх легким салатом, канапе з червоною рибою та десертом із фруктів і йогурту. Такого меню вистачить для святкової вечері без великої кількості залишків.

Що має бути на новорічному столі 2027 року?

На новорічному столі можуть бути м’ясні або рибні страви, салати, закушування, фрукти й десерт. Якщо святкуватимете удвох, краще обмежитися кількома стравами та обрати ті, які любите найбільше. Для різноманітності можна поєднати курятину або морепродукти зі свіжими овочами, сиром, зеленню та фруктами.

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