Щоб пельмені не розварювались: просто киньте це до каструлі під час приготування
Навіть найсмачніші та найякісніші пельмені можуть втратити форму, якщо їх неправильно варити.
Досвідчені кухарі знають простий трюк, який допомагає зберегти пельмені цілими та соковитими.
Секрет у … ложці рослинної олії! Додайте її у киплячу воду — вона створює тонку плівку на поверхні, яка не дає пельменям злипатися.
Перед тим як опускати пельмені, доведіть воду до сильного кипіння та трохи підсоліть. Потім влийте олію і обережно розмішайте.
Коли пельмені потрапляють до каструлі, одразу трохи перемішайте їх, щоб вони не прилипли до дна. Масляна плівка дозволяє тісту вільно плавати у воді, а начинка залишається соковитою.
Цей метод особливо корисний для заморожених пельменів, які під час варіння виділяють крохмаль і часто склеюються.
Олія також захищає тісто від розривів під час активного кипіння. Важливо не переборщити: достатньо лише столової ложки на 3 літри води. Надлишок може змінити смак страви.
Після варіння пельмені краще дістати шумівкою, щоб стекла зайва вода. Подавайте їх із бульйоном або улюбленим соусом.
Цей простий трюк економить час і рятує від неприємних сюрпризів на тарілці.