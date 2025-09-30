Щоб пельмені не розварювались: просто киньте це до каструлі під час приготування

Як варити пельмені, щоб вони не розварювалися / © unsplash.com

Реклама

Досвідчені кухарі знають простий трюк, який допомагає зберегти пельмені цілими та соковитими.

Секрет у … ложці рослинної олії! Додайте її у киплячу воду — вона створює тонку плівку на поверхні, яка не дає пельменям злипатися.

Перед тим як опускати пельмені, доведіть воду до сильного кипіння та трохи підсоліть. Потім влийте олію і обережно розмішайте.

Реклама

Коли пельмені потрапляють до каструлі, одразу трохи перемішайте їх, щоб вони не прилипли до дна. Масляна плівка дозволяє тісту вільно плавати у воді, а начинка залишається соковитою.

Цей метод особливо корисний для заморожених пельменів, які під час варіння виділяють крохмаль і часто склеюються.

Олія також захищає тісто від розривів під час активного кипіння. Важливо не переборщити: достатньо лише столової ложки на 3 літри води. Надлишок може змінити смак страви.

Після варіння пельмені краще дістати шумівкою, щоб стекла зайва вода. Подавайте їх із бульйоном або улюбленим соусом.

Реклама

Цей простий трюк економить час і рятує від неприємних сюрпризів на тарілці.