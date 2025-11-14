- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 37
- Час на прочитання
- 1 хв
Щоб підняти настрій: теплі та щирі побажання для близьких і рідних на кожен день
Побажання гарного дня — короткі фрази для привітання: «доброго ранку», «гарного дня», «бажаю чудового дня».
У цій статті зібрані найкращі побажання на 14 листопада, які допоможуть зробити чийсь ранок або день теплішим, світлішим і трішки щасливішим.
Побажання гарного настрою і доброго ранку
«Доброго ранку! Нехай цей день почнеться з усмішки та приносить тільки радість.»
«Гарного ранку! Бажаю світлого настрою та енергії для всіх добрих справ.»
«Прокидайся з посмішкою! Нехай сьогодні все виходить легко й щасливо.»
Листівки з побажанням доброго дня
«Гарного дня! Нехай кожна хвилина буде наповнена теплом і приємними моментами.»
«Бажаю чудового дня! Нехай усе заплановане вдається легко й без стресу.»
«Прекрасного дня! Нехай зустрічі та справи приносять тільки задоволення.»
Бажаю чудового дня: натхненні листівки
«Нехай сьогоднішній день стане кроком до твоїх мрій і нових досягнень!»
«Вір у себе сьогодні! Кожна дія наближає тебе до великих успіхів.»
Гарного і тихого вечора: побажання
«Добрий вечір! Нехай вечірні хвилини будуть спокійними та затишними.»
«Гарного вечора! Відпочинь і зарядись теплом перед новим днем.»