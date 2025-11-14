Щоб підняти настрій: теплі та щирі побажання для близьких і рідних на кожен день

Гарного дня: кращі побажання на сьогодні 14 листопада / © unsplash.com

У цій статті зібрані найкращі побажання на 14 листопада, які допоможуть зробити чийсь ранок або день теплішим, світлішим і трішки щасливішим.

Побажання гарного настрою і доброго ранку

«Доброго ранку! Нехай цей день почнеться з усмішки та приносить тільки радість.»

Побажання доброго ранку / © ТСН

«Гарного ранку! Бажаю світлого настрою та енергії для всіх добрих справ.»

Побажання доброго ранку / © ТСН

«Прокидайся з посмішкою! Нехай сьогодні все виходить легко й щасливо.»

Побажання доброго ранку / © ТСН

Листівки з побажанням доброго дня

«Гарного дня! Нехай кожна хвилина буде наповнена теплом і приємними моментами.»

Побажання гарного дня / © ТСН

«Бажаю чудового дня! Нехай усе заплановане вдається легко й без стресу.»

Побажання гарного дня / © ТСН

«Прекрасного дня! Нехай зустрічі та справи приносять тільки задоволення.»

Побажання гарного дня / © ТСН

Бажаю чудового дня: натхненні листівки

«Нехай сьогоднішній день стане кроком до твоїх мрій і нових досягнень!»

Побажання гарного дня / © ТСН

«Вір у себе сьогодні! Кожна дія наближає тебе до великих успіхів.»

Побажання гарного дня / © ТСН

Гарного і тихого вечора: побажання

«Добрий вечір! Нехай вечірні хвилини будуть спокійними та затишними.»

Гарного і тихого вечора / © ТСН

«Гарного вечора! Відпочинь і зарядись теплом перед новим днем.»

