Догляд за полуницею восени

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Осінь — один із найважливіших періодів у догляді за полуницею. Саме від того, в якому стані рослини увійдуть у зиму, значною мірою залежатиме їхній розвиток навесні та майбутня врожайність. І хоча багато хто насамперед оцінює стан листя, восени, на думку експертів, особливу увагу варто приділити кореневій системі.

Чому восени головне — захистити коріння полуниці

Листя полуниці постійно оновлюється, тому частина старої зеленої маси протягом зими та на початку весни природно відмирає. Набагато важливіше зберегти здоровими корені та кореневу шийку рослини, адже саме від їхнього стану залежить, наскільки швидко кущ відновить ріст після зими.

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Особливо небезпечними для полуниці можуть бути малосніжні зими. Сніговий покрив виконує роль природного утеплювача, а за його відсутності ґрунт промерзає значно глибше. Сильне охолодження кореневої зони послаблює рослини, а в особливо несприятливих умовах може призвести до пошкодження коренів і бруньок.

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Ще одна проблема пов’язана з багаторазовим замерзанням і відтаванням вологого ґрунту. Після осінніх дощів або вологозарядкового поливу в землі залишається чимало води. Під час морозів вона перетворюється на лід і збільшується в об’ємі.

Унаслідок цього ґрунт може підніматися й буквально виштовхувати рослини вгору. Таке явище називають морозним випиранням. При цьому оголюється частина кореневої системи, а дрібні корінці можуть пошкоджуватися.

Навесні таким кущам доводиться витрачати сили не на активний розвиток, а на відновлення. У результаті рослини стартують повільніше, гірше цвітуть і можуть дати менший урожай.

Осіннє мульчування допоможе полуниці перезимувати

Один із простих способів захистити кореневу систему — підсипати під кущі шар органічної мульчі. Для цього можна використовувати добре перепрілий перегній або торф.

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Матеріал створює додатковий захисний шар над коренями, завдяки чому температура ґрунту змінюється не так різко. Це особливо важливо у періоди, коли морози чергуються з відлигами.

Крім того, така мульча має ще одну перевагу. Під дією осінніх опадів і талого снігу частина поживних речовин поступово переходить у ґрунт. Тому навесні, коли полуниця починає активно рости, біля коренів уже є доступне органічне живлення.

Як правильно підсипати під полуницю перегній або торф

Перегній або торф набирають невеликою лопаткою та акуратно насипають безпосередньо навколо куща. Мульчу варто розподіляти насамперед у зоні розташування кореневої системи. При цьому не потрібно повністю засипати центр куща — точка росту, або «сердечко» полуниці, має залишатися відкритою. Її надмірне заглиблення може спричинити випрівання або загнивання рослини.

Розсипати велику кількість перегною по доріжках між рядами немає сенсу. Значно ефективніше зосередити матеріал безпосередньо біля рослин.

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Чи потрібно мульчувати дорослі кущі

Такий захист корисний не лише для молодої полуниці. Навіть кущі, які ростуть на одному місці третій або четвертий рік, можуть страждати від оголення коренів і морозного випирання. Більше того, з віком коренева шийка полуниці нерідко поступово піднімається над рівнем ґрунту. Тому акуратне осіннє підсипання перегноєм або торфом для дорослих рослин може бути особливо корисним.

Молоді кущики з кількома листками замульчувати ще простіше. Головне — не засипати точку росту і не створювати надто товстий шар матеріалу.

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