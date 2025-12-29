Щоб помідори були м’ясисті й соковиті: які сорти варто сіяти вже взимку

Помідори

Щоб отримати хорошого врожаю м’ясистих та соковитих помідорів, підготовку розсади пізніх сортів слід розпочинати вже наприкінці зими. Через тривалий період дозрівання такі томати потребують раннього висіву.

Про це повідомляє видання «На пенсії».

Рекомендовані сорти для лютневого посіву

Експерти виділяють три найбільш витривалі та врожайні варіанти, які найкраще підходять для раннього старту:

Ріо-Гранде — універсальний і витривалий сорт, плоди якого ідеальні як для свіжих салатів, так і для консервації.

Ляна — високоврожайний сорт, що плодоносить до пізньої осені та підходить для відкритого ґрунту.

Беніто F1 — стійкий гібрид, який добре переносить нестачу сонця та зміни погоди.

Як правильно сіяти: покрокова інструкція

Успіх вирощування залежить від правильної закладки насіння. Фахівці радять використовувати якісний універсальний ґрунт або суміш торфу з перегноєм та піском.

Посів: насіння заглиблюють на 0,8–1 см у зволожений ґрунт. У контейнерах обов’язково мають бути дренажні отвори. Умови: ємності накривають плівкою та тримають у теплому місці за температури $+22\dots+25$°C. Перші паростки мають з’явитися вже за 5–10 днів.

Секрети догляду за розсадою

Після появи сходів плівку необхідно зняти та забезпечити рослинам максимум світла. Полив має бути помірним — раз на 3–4 дні, щоб не допустити перезволоження.

Коли на рослині з’являться 2–3 справжні листки, розсаду потрібно пікірувати в окремі стаканчики. Важливим етапом перед висадкою є загартовування: за два тижні до перенесення в ґрунт рослини починають поступово виносити на прохолодне повітря.

Коли висаджувати у ґрунт?

Переносити томати на грядки можна лише тоді, коли загроза заморозків мине, а температура землі стабільно триматиметься на позначці від $+10$°C і вище. Оптимальна схема посадки для таких кущів — 40×50 см.

