Щоб позбутися парші на яблуні ось, що потрібно зробити восени

Парша на яблуні

Парша (Venturia inaequalis) — це підступна грибкова хвороба, яка становить серйозну загрозу для яблунь. Вона може зіпсувати весь урожай, перетворюючи гарні плоди на чорні, уражені грудочки.

Найбільша небезпека зараження припадає на весну, коли температура коливається від 6 до 26 градусів і випадає достатня кількість дощу. Однак, щоб гарантовано захистити врожай, необхідно діяти стратегічно й використовувати осінь як ключовий час для знищення інфекції, яка зимує в саду.

Звичайно, найкраще, це вибирати та посадити сорти яблунь стійкі до парші — (ген Rvi6). Селекціонери вже відкрили понад півтора десятка генів, що відповідають за стійкість, і навчилися їх комбінувати.

Але навіть, якщо у вас старий сад, парша не є вироком. Фахівці радять провести якісну обробку саду восени, яка оздоровить дерева, допоможе яблуням краще перенести холоди, а спорам — не перезимувати.

Що потрібно зробити восени з паршою на яблунях

Генеральне прибирання: знищення інфекційного вогнища

Цей етап є критично важливим і по суті являє собою знищення інфекційного вогнища парші. Збудник хвороби зимує у рослинному детриті: опалому листі, сухих гілках та уражених плодах, що залишилися лежати під деревом.

Тому стратегія тут радикальна — увесь цей накопичений органічний матеріал має бути ретельно зібраний з-під кожного дерева. Зібране сміття, гілки та хворі плоди найкраще спалити. Без цього ретельного прибирання, яке усуває головне джерело інфекції, всі наступні хімічні обробки будуть значною мірою марними, оскільки спори грибка залишаться на місці.

Боротьба з паршою хімічними засобами

Обробку хімічними засобами оптимально проводити після повного закінчення листопаду, що забезпечує максимальне проникнення діючої речовини. Хоча деякі садівники, орієнтовані на збереження врожаю, застосовують обприскування препаратами, що містять трифлоксистробін, за два тижні до збору плодів (для пригнічення парші, борошнистої роси та хвороб зберігання), основна боротьба розгортається пізніше.

Для фінальної, викорінюючої обробки садівники обирають потужні, перевірені часом засоби, спрямовані на знищення зимуючих спор:

Класичні мідні препарати. Це традиційна «важка артилерія». Використовують 3% розчини мідного або залізного купоросу, або ж готують бордоську рідину (суміш мідного купоросу та вапна). Найбільш сучасні та ефективні сполуки містять триосновний сульфат міді. Принцип їх дії простий і безвідмовний — іони міді проникають усередину клітин грибка і викликають незворотні наслідки, які призводять до його загибелі.

Карбамід (сечовина.: Це синтетичне азотне добриво (його не застосовують в органічному землеробстві), яке має потужний протигрибковий ефект. Його можна використовувати як самостійно, так і для посилення дії мідних препаратів.

Цінний бонус від застосування карбаміду — висока концентрація азоту (46%) у його складі. При осінньому обприскуванні має неочікуваний, але стратегічно важливий побічний ефект — затримує розпускання бруньок навесні на 5−7 днів. Ця невелика пауза може стати вирішальною, оскільки вона дозволяє саду «уникнути» небезпеки пізніх весняних заморозків, що особливо актуально для північних та центральних регіонів.

Правила обробки та застереження: як уникнути помилок

Незалежно від того, який саме препарат обрано для фінального обприскування, є кілька фундаментальних правил, яких необхідно суворо дотримуватися, щоб не завдати шкоди дереву та забезпечити ефективність процедури: