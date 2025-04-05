Щоб рослини не загинули через нічне похолодання: ось, що потрібно обов’язково зробити перед заморозками

Як вберегти сад від весняних заморозків / © unsplash.com

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Автори українського Instagram-блогу «Все росте» поділилися дієвими порадами, як надійно вберегти сад і город від раптових весняних заморозків.

Весняні заморозки становлять серйозну загрозу для присадибної ділянки: навіть нетривалий холод нижче нуля може завдати шкоди тендітним паросткам, квітам і плодовим деревам. Щоб рослини залишалися здоровими, а врожай — не постраждав, важливо вміти правильно реагувати на такі погодні виклики.

Для захисту саду та городу від заморозків садівники й городники часто використовують мульчування. Шар мульчі, який складається з торфу, тирси, сухого листя або соломи, оберігає корені від різких температурних коливань. Це особливо важливо для багаторічних рослин та молодих саджанців.

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Перед настанням заморозків також рекомендується добре полити рослини, адже волога земля зберігає тепло значно краще, ніж суха. Тепло поступово віддаватиметься вночі, підтримуючи температуру.

Для додаткового захисту рослин можна використовувати агротекстиль, плівкові тунелі, ковпаки, коробки, пластикові пляшки, тканини, мішковину або навіть старі простирадла.

Укриття необхідно знімати зранку, як тільки температура підвищиться, аби уникнути перегріву рослин.

Для захисту садів і виноградників від заморозків навколо ділянки розкладають вологі гілки, листя, тирсу та підпалюють їх до тління. Вивільняється дим, який утворює теплову оболонку, що допомагає зберегти тепло.