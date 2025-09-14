ТСН у соціальних мережах

Щоб суп вийшов надзвичайно смачним, додайте цю спецію: чомусь господині часто її ігнорують

Таку просту приправу імениті кухарі постійно використовують для приготування супів, саме тому перші страви у дорогих ресторанах такі смачні.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Яка спеція робить суп неймовірно смачним

Яка спеція робить суп неймовірно смачним / © www.freepik.com/free-photo

Досвідчені господині звикли приправляти супи стандартним набором спецій — лавровим листом, чорним перцем та зеленню. Але є одна проста й доступна приправа, яка здатна перетворити будь-яку першу страву на справжній кулінарний шедевр. Це коріандр, він наповнює навіть найпростіший суп багатством смаків та надає страві неймовірного аромату.

Чому саме коріандр робить суп надзвичайно смачним

У зернах або меленому вигляді ця спеція має ніжний цитрусовий аромат із легкими горіховими нотками. Саме він надає супам особливої свіжості й багатства смаку. У дорогих ресторанах кухарі обов’язково додають коріандр у бульйони та овочеві супи, але вдома господині його часто несправедливо ігнорують.

Як правильно використовувати коріандр для приготування супу

  • Для легких овочевих супів достатньо дрібки меленого коріандру наприкінці варіння.

  • У м’ясні бульйони добре додати 2–3 подрібнені зернини разом із перцем горошком.

  • У грибних стравах коріандр поєднується із сушеним кропом або петрушкою, підкреслюючи їх аромат.

У чому секрет цієї приправи? Коріандр не перебиває смак інших інгредієнтів, а навпаки — підсилює його. Завдяки цій спеції суп набуває особливого присмаку, стає ароматним і більш насиченим. Недарма професійні кухарі вважають його одним із головних секретів ідеального бульйону.

Щоб аромат був яскравішим, використовуйте не мелену спецію, а саме цілі зерна, які перед додаванням можна злегка підсмажити на сухій пательні. Тоді смак страви стане ще глибшим і багатшим.

