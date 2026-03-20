Щоб суп вийшов наваристим, ароматним і дуже смачним, бульйон для страви варіть на цих кістках
Як правильно готувати суп на кістковому бульйоні: покрокова інструкція.
Смачний і наваристий суп починається з якісного бульйону. Від того, які кістки ви виберете і як їх будете варити, залежить смак, аромат і консистенція страви. Однак не всі кістки підходять для приготування перших страв. Професійні кухарі розкрили свої секрети приготування ідеального супу на основі кісткового бульйону.
Які кістки вважаються найкращими для приготування супу
Для насиченого бульйону найкраще використовувати м’які кістки з хрящами та невеликою кількістю м’яса, які дають багато колагену і смаку:
Курячі шийки та спинки — ідеальні для легких супів і бульйонів.
Яловичі кістки з суглобами — додають густоти і насиченого смаку.
Свинячі реберця — надають глибокого аромату, добре поєднується з овочами.
Як правильно готувати суп на кістковому бульйоні: покрокова інструкція
Підготовка кісток. Промийте кістки холодною водою. Якщо використовуєте яловичі або свинячі кістки, попередньо обдайте їх окропом, це підсилює смак бульйону.
Варіння бульйону. Помістіть кістки у каструлю та залийте холодною водою так, щоб вона покривала кістки на 5 см. Доведіть до кипіння на середньому вогні. Обов’язково знімайте піну, що утворюється, щоб бульйон залишався прозорим. Додайте лавровий лист, кілька горошин чорного перцю і моркву для аромату.
Додавання овочів і спецій. За 30 хвилин до готовності додайте цибулю, селера та картоплю. Соліть бульйон наприкінці варіння, щоб смак не став концентрованим і гіркуватим. Додайте подрібнену зелень за 2 хвилини до кінця приготування.