Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
885
Час на прочитання
2 хв

Щоб у холодильнику завжди приємно пахло: простий трюк, про який чомусь усі забувають

Ці способи допоможуть назавжди позбутися неприємного запаху в холодильнику: природні рішення без хімії, які працюють завжди.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як позбутися смороду в холодильнику

Як позбутися смороду в холодильнику / © Freepik

Навіть найновіший холодильник із часом може почати неприємно пахнути, особливо якщо в ньому часто зберігаються різні продукти з сильними ароматами. Ми миємо полиці, витираємо дверцята, але через кілька днів запах повертається знову. Є один простий, перевірений часом трюк, про який більшість господинь чомусь забуває. І саме він допомагає зробити холодильник не лише свіжим, а й ароматним без зайвої хімії.

Як позбутися неприємного запаху в холодильнику: дієві методи, перевірені часом

Щоб позбутися неприємного запаху, не потрібно купувати дорогі ароматизатори. Усе, що потрібно, — це звичайна харчова сода чи мелена кава. Ці продукти чудово поглинають сторонні аромати, залишаючи лише свіжість.

  • Насипте 2-3 ложки соди або кави у невелику відкриту баночку.

  • Поставте її на одну з полиць холодильника.

  • Змінюйте суміш кожні 2 тижні.

  • Вже через кілька годин ви помітите, що запах зник.

Якщо хочеться, щоб у холодильнику пахло не просто свіжістю, а й приємним ароматом, використайте цедру лимона чи апельсина. Покладіть кілька шматочків на тарілку чи в сітчастий мішечок і залиште всередині. Цитрусові ефірні олії не лише освіжають повітря, а й мають антибактеріальні властивості. Можна також додати кілька зірочок гвоздики, вони створять ніжний, теплий аромат і знищать мікроби природним способом.

Ще один хитрий прийом — використати активоване вугілля. Покладіть кілька таблеток у відкриту ємність, засіб чудово вбирає навіть найстійкіші запахи. Цей метод особливо корисний після свят, коли в холодильнику багато різних страв.

Які елементарні правила свіжості в холодильнику

Навіть найкращий ароматизатор не допоможе, якщо в холодильнику лежать зіпсовані продукти.

  • Перевіряйте термін придатності хоча б раз на тиждень.

  • Тримайте рибу, сир і м’ясо у герметичних контейнерах.

  • Раз на місяць мийте полиці розчином лимонного соку чи оцту — це природний дезінфектор.

Дата публікації
Кількість переглядів
885
