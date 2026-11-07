Щоб уникнути дорогого ремонту: шість рідин автомобіля, за якими потрібно стежити

Які рідини потрібно перевіряти в автомобілі / © pexels.com

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Вони забезпечують роботу двигуна, коробки передач, гальмівної та інших систем. Якщо рівень однієї з них знизиться або вона втратить свої властивості, автомобіль може почати працювати з перебоями.

Деякі рідини варто перевіряти щомісяця, інші — під час планового технічного обслуговування. Розповідаємо, за якими шістьма рідинами потрібно стежити, як перевіряти їхній рівень і коли настав час заміни.

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Моторна олива

Моторна олива потрібна для нормальної роботи двигуна. Вона змащує його рухомі деталі, зменшує тертя між ними та допомагає відводити тепло. Крім того, олива захищає внутрішні компоненти від зношування й допомагає виводити забруднення, які утворюються під час роботи двигуна.

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Якщо оливи недостатньо, деталі двигуна можуть залишитися без належного змащування. У результаті зростає ризик перегрівання та серйозних пошкоджень.

Як часто перевіряти: бажано робити це раз на місяць. Якщо автомобіль має великий пробіг або двигун витрачає багато оливи, перевіряти рівень доведеться частіше. Не зайвим буде зробити це й перед далекою поїздкою.

Як перевірити: поставте машину на рівну поверхню та вимкніть двигун. Зачекайте кілька хвилин, щоб олива стекла в піддон. Потім витягніть щуп, витріть його чистою ганчіркою, вставте назад і знову дістаньте. Рівень має бути між позначками MIN і MAX.

Якщо оливи недостатньо, долийте ту, що відповідає вимогам виробника автомобіля. Не змішуйте різні продукти навмання та не перевищуйте максимальну позначку.

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Коли міняти: точний інтервал залежить від типу двигуна, оливи та умов експлуатації. Одні автомобілі потребують заміни частіше, інші можуть проїхати більшу відстань між обслуговуваннями. Найкраще дотримуватися рекомендацій виробника, зазначених у сервісній книжці.

Охолоджувальна рідина (антифриз)

Під час роботи двигун сильно нагрівається. Щоб він не перегрівався, в автомобілі передбачена система охолодження, у якій циркулює спеціальна рідина — антифриз.

Вона відводить надлишкове тепло, захищає систему від замерзання взимку та допомагає запобігати корозії її внутрішніх деталей. Якщо рівень антифризу падає, двигун може почати перегріватися. Тривала їзда з такою проблемою загрожує дорогим ремонтом.

Як часто перевіряти: приблизно раз на місяць, а також перед тривалими поїздками. Особливо уважними варто бути влітку, коли двигун працює за високої температури навколишнього середовища.

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Як перевірити: під капотом знайдіть розширювальний бачок системи охолодження. На ньому є позначки MIN і MAX, між якими має перебувати рідина.

Є важливе правило: перевіряти антифриз потрібно лише на холодному двигуні. Не відкривайте кришку бачка, коли мотор гарячий. Через високий тиск звідти може вирватися пара або гаряча рідина й спричинити опіки.

Коли міняти: термін служби антифризу залежить від його складу та рекомендацій автовиробника. Під час заміни потрібно враховувати сумісність рідини з конкретною системою охолодження. Орієнтуватися лише на колір не варто: він не завжди свідчить про однаковий склад.

Якщо антифриз доводиться доливати регулярно, потрібно перевірити систему на витоки. Просто поповнювати рівень у такому разі недостатньо.

Гальмівна рідина

Гальмівна рідина передає зусилля від педалі до гальмівних механізмів. Саме завдяки їй автомобіль може ефективно сповільнюватися та зупинятися.

З часом ця рідина поглинає вологу з повітря. Через це знижується температура її кипіння, що особливо небезпечно під час інтенсивного гальмування. Якщо рідина закипає, у системі можуть утворитися бульбашки пари, через які гальма працюватимуть гірше.

Як часто перевіряти: рівень гальмівної рідини варто контролювати під час кожного планового технічного обслуговування. Також звертайте увагу на поведінку педалі гальма. Якщо вона стала м’якою або провалюється, потрібна термінова перевірка системи.

Як перевірити: знайдіть під капотом бачок гальмівної рідини. На його корпусі зазвичай є позначки мінімального та максимального рівня. Рідина має перебувати між ними.

Якщо рівень нижчий за мінімальний, не поспішайте просто доливати її. Причиною може бути витік або зношування гальмівних колодок. У такій ситуації автомобіль потрібно перевірити на СТО.

Коли міняти: для багатьох моделей рекомендована заміна приблизно раз на два роки. Проте точний термін залежить від вимог виробника та типу рідини. Під час заміни важливо використовувати склад із відповідним класом DOT, зазначеним в інструкції до автомобіля.

Трансмісійна олива

Коробка передач також потребує змащування. Для цього використовують спеціальну трансмісійну оливу, яка зменшує тертя між деталями, відводить тепло та захищає механізми від зношування.

В автоматичних коробках передач трансмісійна рідина має ще одну функцію: вона забезпечує роботу гідравлічної системи, яка бере участь у перемиканні передач.

Якщо рівень оливи недостатній або вона втратила свої властивості, водій може помітити ривки, затримки під час перемикання чи сторонні звуки. Ігнорування таких симптомів може призвести до пошкодження коробки передач.

Як часто перевіряти: це залежить від конструкції трансмісії. У деяких автомобілях рівень можна перевірити самостійно за допомогою щупа, в інших потрібне спеціальне обладнання. Тому варто орієнтуватися на регламент технічного обслуговування.

Як перевірити: якщо в автомобілі є спеціальний щуп, перевірте рівень відповідно до інструкції виробника. Для деяких автоматичних коробок передач важливо дотримуватися певної температури рідини та положення автомобіля.

У багатьох сучасних моделях звичайного щупа немає, тому перевірку краще доручити автомеханіку.

Коли міняти: єдиного терміну для всіх автомобілів не існує. Інтервал залежить від типу коробки передач, умов їзди та рекомендацій виробника. Особливо важливо використовувати трансмісійну оливу з потрібними характеристиками, адже невідповідний склад може порушити роботу коробки.

Рідина для гідропідсилювача керма

У машинах із гідравлічним підсилювачем керма спеціальна рідина допомагає повертати кермо з меншими зусиллями. Вона передає тиск у системі та забезпечує роботу її компонентів.

Коли рівень рідини падає, кермо може ставати важчим. Іноді під час повертання також з’являється характерний гул. Такі симптоми можуть свідчити про витік або несправність системи.

Як часто перевіряти: бажано контролювати рівень приблизно раз на місяць, якщо автомобіль обладнаний гідравлічним підсилювачем.

Як перевірити: знайдіть під капотом бачок гідропідсилювача. На ньому зазвичай є позначки MIN і MAX. У деяких моделях рівень перевіряють за допомогою щупа, вбудованого в кришку.

Коли міняти: термін заміни залежить від рекомендацій виробника та типу рідини. Якщо вона змінила колір, з’явився запах горілого або кермо почало працювати незвично, варто звернутися на діагностику.

Водночас слід враховувати, що в сучасних автомобілях часто встановлюють електричний підсилювач керма. У такій системі спеціальна гідравлічна рідина не використовується.

Мастило диференціала

Про цю рідину водії згадують рідше, хоча вона також потрібна для нормальної роботи автомобіля. Диференціал передає крутний момент на колеса та дає їм змогу обертатися з різною швидкістю під час поворотів.

Спеціальне мастило зменшує тертя між шестернями та іншими деталями механізму, захищає їх від перегрівання й передчасного зношування. Якщо його недостатньо, диференціал може працювати з підвищеним шумом, а його компоненти швидше виходитимуть з ладу.

Як часто перевіряти: періодичність залежить від конструкції автомобіля та умов експлуатації. Зазвичай рівень і стан мастила перевіряють під час планового технічного обслуговування.

Як перевірити: у більшості автомобілів для цього використовують спеціальну контрольну пробку. Перевірка потребує рівного положення машини та дотримання рекомендацій виробника. Якщо немає відповідного досвіду й обладнання, краще звернутися на СТО.

Коли міняти: інтервал заміни залежить від моделі автомобіля, типу диференціала та рекомендацій виробника. Для машин, які часто їздять бездоріжжям або перевозять важкі вантажі, умови експлуатації можуть впливати на періодичність обслуговування.

Чому не варто відкладати перевірку технічних рідин

Більшість проблем із технічними рідинами можна виявити ще до того, як вони спричинять серйозну поломку. Наприклад, падіння рівня антифризу може вказувати на витік, а нестача моторної оливи — на її підвищену витрату або несправність двигуна.

Тому варто виробити просту звичку: періодично заглядати під капот і перевіряти основні показники. Такий огляд займає небагато часу, але допомагає вчасно помітити зміни в роботі автомобіля.

Водночас не потрібно самостійно доливати будь-яку рідину, яка здається схожою за кольором або призначенням. Для кожної системи передбачені конкретні характеристики мастил і робочих складів. Інформацію про них можна знайти в інструкції до автомобіля або уточнити на СТО.

Якщо рівень певної рідини постійно знижується, під машиною з’являються плями або змінюється робота двигуна, коробки передач чи керма, не відкладайте діагностику. Своєчасне усунення невеликої несправності зазвичай обходиться дешевше, ніж ремонт пошкодженого вузла.

FAQ

Які рідини потрібно регулярно перевіряти в автомобілі?

Водіям варто стежити за рівнем моторної оливи, антифризу, гальмівної та трансмісійної рідин, мастила диференціала, а також рідини для гідропідсилювача керма, якщо автомобіль має гідравлічну систему. Частота перевірки залежить від конструкції машини та рекомендацій виробника.

Як часто потрібно перевіряти рівень рідин в авто?

Моторну оливу й антифриз бажано перевіряти приблизно раз на місяць. Рівень гальмівної рідини, трансмісійної оливи та мастила диференціала контролюють відповідно до регламенту технічного обслуговування. Рідину гідропідсилювача також варто оглядати щомісяця, якщо така система передбачена конструкцією автомобіля. Перед далекою поїздкою рекомендується перевірити основні рідини та переконатися, що немає ознак витоків.

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