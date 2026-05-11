Щоб завжди водилися гроші, не робіть ці речі в день зарплати: прикмети, які не варто ігнорувати

Наші дідусі й бабусі ставилися до грошей з великою повагою та вірили, що фінансовий добробут залежить не лише від роботи, а й від правильного поводження з заробленими коштами. Саме тому день отримання зарплати вважався особливим. Люди намагалися не сваритися, не позичати грошей і дотримуватися певних правил, щоб достаток не оминав їхній дім. Частина цих прикмет вважається звичайними забобонами, однак багато хто й досі помічає: уважне та обережне ставлення до грошей справді допомагає краще контролювати витрати й уникати фінансових проблем. Про це пише ресурс «Радіо Трек».

Не витрачати всі гроші одразу. Однією з найпоширеніших прикмет була заборона витрачати всю зарплату в день отримання. Вважалося, що хоча б частина грошей має залишитися вдома на ніч. За повір’ям, це допомагало закріпити достаток у домі та притягувало фінансову стабільність. Сьогодні ж така звичка має і практичне пояснення: буде менше емоційних витрат.

Не позичати й не брати в борг. У день зарплати намагалися не давати гроші навіть близьким чи знайомим. Вірили, що разом з купюрами можна віддати власну удачу, добробут і фінансовий спокій. Також небажано було позичати самому, адже це вважалося поганим знаком для майбутніх прибутків.

Не рахувати гроші пізно ввечері. Люди зазвичай остерігалися перераховувати великі суми після заходу сонця. За народними прикметами, це могло призвести до несподіваних витрат, втрат або нестачі грошей у майбутньому. Тому фінансові справи намагалися вирішувати вранці та вдень.

Не можна скаржитися на гроші. В народі казали: постійні скарги на бідність лише посилюють фінансові труднощі. В день зарплати радили думати про достаток, дякувати за зароблене та уникати негативних розмов про гроші. Люди вірили, що позитивний настрій допомагає притягувати нові можливості та прибутки.

Не залишати гаманець порожнім. Ще одна популярна прикмета — не тримати порожній гаманець. Навіть після великих придбань у ньому радили залишати хоча б дрібну купюру чи монету. Вважалося, що порожній гаманець «відлякує» фінансову удачу та може стати символом постійної нестачі грошей.