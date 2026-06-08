Щодня о 15:00 відчуваєте сонливість? : за цим може ховатися несподівана причина

Сонливість вдень / © ТСН

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Фахівці пояснюють, що найчастіше причина сонливості та надмірної втоми вдень криється у коливаннях рівня цукру в крові, харчуванні та природних біологічних ритмах організму.

Про це йдеться у матеріалі egeszsegkalauz.

За словами експертів, денний спад енергії є доволі поширеним явищем. Особливо часто він виникає після обіду, багатого на швидкі вуглеводи — білий хліб, випічку, солодощі чи солодкі напої.

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Чому після обіду хочеться спати

Коли людина споживає багато рафінованих вуглеводів, рівень глюкози в крові різко підвищується. У відповідь організм виробляє більше інсуліну, після чого цукор швидко падає. Саме це й викликає втому, сонливість та бажання знову перекусити.

Фахівці пояснюють, що мозок особливо чутливо реагує на такі перепади. Через це погіршується концентрація, сповільнюється реакція, з’являється так званий «туман у голові».

Натомість білкова їжа, клітковина та складні вуглеводи забезпечують більш стабільний рівень енергії протягом дня.

Причиною може бути не лише їжа

Експерти наголошують, що денна втома не завжди пов’язана з обідом. Важливу роль відіграють:

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нестача сну;

хронічний стрес;

зневоднення;

надмірне споживання кави;

порушення біологічних ритмів.

Навіть легке зневоднення може викликати головний біль, втому та погіршення уваги.

Крім того, кава у другій половині дня здатна погіршувати якість нічного сну, через що людина наступного дня почувається ще виснаженішою.

Прогулянка може допомогти краще за каву

Лікарі радять не поспішати з черговою чашкою кави. За їхніми словами, коротка прогулянка після обіду або легка фізична активність часто допомагають ефективніше.

Навіть 10–20 хвилин ходьби можуть:

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покращити кровообіг;

стабілізувати рівень цукру в крові;

підвищити концентрацію;

повернути відчуття бадьорості.

Які продукти допоможуть уникнути «енергетичного провалу»

Для стабільного самопочуття медики рекомендують включати до обіду:

рибу або нежирне м’ясо;

овочі;

яйця;

бобові;

цільнозернові продукти;

салати з джерелами білка.

Замість солодощів для перекусу краще обирати горіхи, натуральний йогурт або фрукти в поєднанні з білком.

Коли варто звернутися до лікаря

Якщо сильна сонливість повторюється майже щодня або супроводжується іншими симптомами, лікарі радять пройти обстеження.

Причиною можуть бути:

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дефіцит заліза;

нестача вітаміну B12;

анемія;

проблеми зі щитоподібною залозою;

інсулінорезистентність або переддіабет;

порушення сну.

Особливо варто насторожитися, якщо разом із втомою з’являються сильна спрага, часте сечовипускання, запаморочення чи різкі зміни ваги.

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