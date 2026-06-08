- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 224
- Час на прочитання
- 2 хв
Щодня о 15:00 відчуваєте сонливість? : за цим може ховатися несподівана причина
Багато людей помічають, що ближче до третьої години дня у них з’являється сонливість, падає концентрація та виникає сильне бажання з’їсти щось солодке.
Фахівці пояснюють, що найчастіше причина сонливості та надмірної втоми вдень криється у коливаннях рівня цукру в крові, харчуванні та природних біологічних ритмах організму.
Про це йдеться у матеріалі egeszsegkalauz.
За словами експертів, денний спад енергії є доволі поширеним явищем. Особливо часто він виникає після обіду, багатого на швидкі вуглеводи — білий хліб, випічку, солодощі чи солодкі напої.
Чому після обіду хочеться спати
Коли людина споживає багато рафінованих вуглеводів, рівень глюкози в крові різко підвищується. У відповідь організм виробляє більше інсуліну, після чого цукор швидко падає. Саме це й викликає втому, сонливість та бажання знову перекусити.
Фахівці пояснюють, що мозок особливо чутливо реагує на такі перепади. Через це погіршується концентрація, сповільнюється реакція, з’являється так званий «туман у голові».
Натомість білкова їжа, клітковина та складні вуглеводи забезпечують більш стабільний рівень енергії протягом дня.
Причиною може бути не лише їжа
Експерти наголошують, що денна втома не завжди пов’язана з обідом. Важливу роль відіграють:
нестача сну;
хронічний стрес;
зневоднення;
надмірне споживання кави;
порушення біологічних ритмів.
Навіть легке зневоднення може викликати головний біль, втому та погіршення уваги.
Крім того, кава у другій половині дня здатна погіршувати якість нічного сну, через що людина наступного дня почувається ще виснаженішою.
Прогулянка може допомогти краще за каву
Лікарі радять не поспішати з черговою чашкою кави. За їхніми словами, коротка прогулянка після обіду або легка фізична активність часто допомагають ефективніше.
Навіть 10–20 хвилин ходьби можуть:
покращити кровообіг;
стабілізувати рівень цукру в крові;
підвищити концентрацію;
повернути відчуття бадьорості.
Які продукти допоможуть уникнути «енергетичного провалу»
Для стабільного самопочуття медики рекомендують включати до обіду:
рибу або нежирне м’ясо;
овочі;
яйця;
бобові;
цільнозернові продукти;
салати з джерелами білка.
Замість солодощів для перекусу краще обирати горіхи, натуральний йогурт або фрукти в поєднанні з білком.
Коли варто звернутися до лікаря
Якщо сильна сонливість повторюється майже щодня або супроводжується іншими симптомами, лікарі радять пройти обстеження.
Причиною можуть бути:
нестача вітаміну B12;
анемія;
проблеми зі щитоподібною залозою;
інсулінорезистентність або переддіабет;
порушення сну.
Особливо варто насторожитися, якщо разом із втомою з’являються сильна спрага, часте сечовипускання, запаморочення чи різкі зміни ваги.