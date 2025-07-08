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- Різне
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Щойно на томатах з’явилися квіти, обприскайте бутони цим розчином: жоден не засохне, а зав’язь не опаде
Навіть найперспективніший урожай зводять нанівець пустоцвіти. На щастя є простий перевірений спосіб, який допоможе отримати рясну за’язь на всіх кущиках томатів.
Досить поширеною проблемою всіх городників є пустоцвіти на томатах. Коли температура повітря досягає +30 градусів і вище, пилок в квітах стерилізується, що призводить до їхнього засихання. В результаті бутони опадають, а зав’язь так і не встигає з’явитися.
Виявилося, що цю проблему можна вирішити за допомогою одного простого розчину, який потрібно використовувати в період цвітіння.
В половині склянки теплої води розчиніть 1 г борної кислоти, ретельно перемішайте, а потім перелийте суміш у відро води (10 л) і додайте ще 1 ч. ложку монокалій фосфату.
Томати обприскують отриманим розчином вранці та ввечері під час сухої погоди. Приблизно через два тижні процедуру повторюють.
Після такого потужного підживлення ви зможете забути про пустоцвіти і необмінно отримаєте великий урожай.