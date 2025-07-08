Щойно на томатах з’явилися квіти, обприскайте бутони цим розчином: жоден не засохне, а зав’язь не опаде

Чим обприскати томати, коли вони цвітуть / © Pixabay

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Досить поширеною проблемою всіх городників є пустоцвіти на томатах. Коли температура повітря досягає +30 градусів і вище, пилок в квітах стерилізується, що призводить до їхнього засихання. В результаті бутони опадають, а зав’язь так і не встигає з’явитися.

Виявилося, що цю проблему можна вирішити за допомогою одного простого розчину, який потрібно використовувати в період цвітіння.

В половині склянки теплої води розчиніть 1 г борної кислоти, ретельно перемішайте, а потім перелийте суміш у відро води (10 л) і додайте ще 1 ч. ложку монокалій фосфату.

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Томати обприскують отриманим розчином вранці та ввечері під час сухої погоди. Приблизно через два тижні процедуру повторюють.

Після такого потужного підживлення ви зможете забути про пустоцвіти і необмінно отримаєте великий урожай.