Відомий садівничий експерт Алан Тітчмарш звернув увагу на проблему, про яку часто забувають власники садів: звичні годівниці для птахів можуть стати однією з причин появи щурів навесні, коли гризуни особливо активно розмножуються та шукають їжу.

З приходом тепла садові ділянки знову стають центром життя — люди більше часу проводять надворі, облаштовують клумби, відпочивають на подвір’ях. Але саме весна є періодом пікової активності щурів і мишей. Вони шукають безпечні місця для гніздування та стабільні джерела їжі, і приватні сади часто ідеально підходять для цього.

Проблема в тому, що якщо гризуни закріплюються на ділянці, позбутися їх стає складно, довго і дорого. Тому профілактика — ключовий момент у захисті саду.

За словами Алана Тітчмарша, навіть корисна для природи звичка підгодовувати птахів може мати неприємний побічний ефект: залишки зерна та насіння приваблюють не лише пернатих, а й щурів.

«Більшість садівників, і я серед них, із задоволенням підгодовують птахів. Але варто пам’ятати: годівниці можуть стати справжнім магнітом для щурів», — зазначає експерт.

Втім, проблему можна легко контролювати без відмови від годівниць. Головний секрет — правильне розташування.

Тітчмарш радить не встановлювати годівниці біля стін, парканів чи густих кущів, адже там гризунам легко ховатися і швидко добиратися до їжі. Натомість найкраще рішення — відкрите місце.

«Ідеальний варіант — розмістити годівницю посеред газону. Щури уникають відкритих просторів і не люблять перебігати по них», — пояснює він.

Окрім захисту від гризунів, таке розташування має ще один плюс: птахи залишаються на відкритій ділянці, і їх значно легше спостерігати.

Таким чином, просте зміщення годівниці в центр саду допомагає одночасно підтримувати птахів і захистити ділянку від небажаних «сусідів».

