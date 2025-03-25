Схема підживлення яблунь навесні: урожай збиратимете відрами

Власник саду не може розраховувати на хороший урожай, якщо навесні він не вносить добрива, які підгодують яблуні після довгої та холодної зими. Внесення поживних речовин відіграє вирішальну роль у відновленні життєвих сил яблунь після тривалого зимового спокою та закладає основу для їхнього подальшого росту, розвитку та майбутнього плодоношення. Нехтування цією важливою агротехнічною процедурою може призвести до ослаблення дерев, зниження їхньої стійкості до несприятливих погодних умов, хвороб і шкідників, а також до суттєвого зменшення кількості та погіршення якості врожаю. Щоб цей найважливіший агротехнічний захід дав потрібний результат, треба знати, які добрива застосовувати, коли та в якій кількості їх використовувати.

Які добрива потрібні яблуні та як їх застосовувати

Серед найважливіших макроелементів, що відіграють незамінну роль у життєдіяльності яблуні, слід виділити

фосфор, який є критично важливим для формування міцної та розгалуженої кореневої системи, що забезпечує надійне закріплення дерева в ґрунті та ефективне поглинання поживних речовин і вологи,

азот, у свою чергу, є основним будівельним матеріалом для росту вегетативної маси рослини, включаючи утворення нових пагонів, формування густого та здорового листяного покриву, який забезпечує ефективний фотосинтез, необхідний для накопичення органічних речовин та енергії,

калій відіграє ключову роль у підвищенні імунітету рослини, її стійкості до різких перепадів температур, зимових морозів, посухи та різних захворювань.

Для забезпечення яблуні необхідним комплексом поживних речовин садівники можуть використовувати різноманітні види добрив, які традиційно поділяються на дві основні категорії: органічні та неорганічні (мінеральні).

Органічні добрива покращують структуру ґрунту та його вологоємність - це пташиний послід або коров'ячий гній (відомий також як коров'як), які є багатим джерелом макро- та мікроелементів, а також перегній, який містить легкодоступні для рослин поживні речовини, різноманітні підгодівлі на основі зеленої маси рослин (зелене добриво), які збагачують ґрунт азотом та іншими корисними елементами.

Неорганічні, або мінеральні - це фосфорні добрива, найбільш поширеним є суперфосфат, який сприяє розвитку кореневої системи та плодоношенню. Азотні добрива - сечовина (карбамід), аміачна селітра та сульфат амонію, які є ефективними джерелами азоту для стимулювання росту вегетативної маси. Калійні добрива - сірчанокислий калій та різноманітні солі на його основі, підвищують стійкість рослин до стресів та покращують якість плодів.

Крім того, існують комплексні мінеральні добрива, такі як амофос, нітроамофоска та інші, які містять збалансований набір кількох основних поживних елементів в одній гранулі, що значно спрощує процес підгодівлі.

Як підібрати добрива під тип грунту

Для того щоб правильно підібрати вид підгодівлі та забезпечити максимальну ефективність весняного внесення добрив, надзвичайно важливо враховувати тип ґрунту, який переважає на садовій ділянці, оскільки різні типи ґрунтів мають свої особливості щодо вмісту поживних речовин, їхньої доступності для рослин та здатності утримувати вологу.

На піщаних і супіщаних ґрунтах , які характеризуються легкістю та низькою здатністю утримувати поживні речовини, особливо корисними будуть компост , перегній та коров'як , оскільки вони покращують структуру ґрунту та збагачують його поживними елементами. Також ефективним буде застосування азотовмісних добрив і спеціальних сумішей .

, які характеризуються легкістю та низькою здатністю утримувати поживні речовини, особливо корисними будуть , та , оскільки вони покращують структуру ґрунту та збагачують його поживними елементами. Також ефективним буде застосування . На глинистих ґрунтах і суглинках , які є більш щільними, для їх розпушення та покращення аерації рекомендується внесення гною та компосту . Азотні добрива на таких ґрунтах слід використовувати обережно та в помірних кількостях. Більш важливим буде чергове внесення калійних та фосфорних добрив.

, які є більш щільними, для їх розпушення та покращення аерації рекомендується внесення та . на таких ґрунтах слід використовувати обережно та в помірних кількостях. Більш важливим буде чергове внесення та добрив. Чорнозем , який є одним з найродючіших типів ґрунтів, зазвичай не потребує великих доз азотних добрив. Для підтримання його оптимального стану рекомендується мульчування тирсою , піском або невеликою кількістю торфу . Застосування азоту та торфу слід обмежити до мінімуму, оскільки в чорноземі вже достатньо азоту, а торф може підвищити кислотність ґрунту.

, який є одним з найродючіших типів ґрунтів, зазвичай не потребує великих доз азотних добрив. Для підтримання його оптимального стану рекомендується мульчування , або невеликою кількістю . Застосування та слід обмежити до мінімуму, оскільки в чорноземі вже достатньо азоту, а торф може підвищити кислотність ґрунту. Вапняні ґрунти потребують збагачення органічними добривами або препаратами, що містять калій.

Важливо пам'ятати, що вся річна потреба яблуні в азоті має бути задоволена саме навесні, оскільки внесення азотних добрив у літній період може призвести до накопичення нітратів у плодах. Щодо фосфору та калію, то весняна норма їх внесення становить приблизно дві третини від загальної річної потреби рослини.

Нормативи весняного підживлення яблунь

Підживлення яблунь навесні мінеральними добривами здійснюється відповідно до рекомендацій, що містяться на упаковках препаратів, які ви придбали. Норматив внесення органічних засобів залежить від віку рослини та типу ґрунту. На думку експертів, в середньому виходить від 3 до 8 кг на 1 квадратний метр пристовбурного кола рослини. Рідкі підгодівлі — 3-4 відра під одне дерево.

Правильна схема підживлення яблуні

Перша підгодівля

Перша підгодівля може виконуватися ранньою весною відразу після сходу снігу. В той самий час рослини обприскують від хвороб і шкідників з метою профілактики.

Для сухої підгодівлі використовують суміш у таких пропорціях: перегній — 35 кг; сечовина — 0,5 кг; нітроамофоска — 30 г; селітра аміачна — 40 г.

Рідке добриво можна приготувати, змішавши наступні компоненти: курячий послід, що перебродив — 2 літри; вода — 10 літрів; перегній або рідкий гній — 10 кг; сечовина — 250 г; суперфосфат — 100 г; сульфат калію — 60 г.

Гній, як і курячий послід, не можна використовувати в свіжому вигляді: він обпече коріння рослини і буде сприяти розвитку небезпечних грибкових захворювань. Гнойова рідина перед застосуванням повинна відстоятися не менше 3-7 діб.

Друга підгодівля

Друга весняна підгодівля виконується в травні, коли на деревах з'являється перше листя.

Для приготування суміші потрібна бочка. Її заповнюють наступними компонентами суміші: вода — 200 літрів; суперфосфат — 1 кг; сірчанокислий калій — 0,8 кг; сечовина — 0,5 кг; пташиний послід — 5 кг; коров'як — 10 кг.

Суміш добре перемішують і залишають дозрівати на 5-7 днів. Полив цією сумішшю виконують з розрахунку 40 літрів під доросле дерево і 25-30 літрів — під молоде. Суміш ллють в проєкції крони дерева на відстані в 0,5 метрів від стовбура в борозну, яку спеціально проробляють мотикою або лопатою.

Дотримання цих простих, але важливих рекомендацій щодо весняної підгодівлі яблунь дозволить садівникам забезпечити свої плодові дерева всіма необхідними поживними речовинами для їхнього повноцінного розвитку.

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