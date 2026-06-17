Шерсть зникне під час прання: несподіваний лайфгак для власників тварин

Прання / © www.freepik.com/free-photo

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Шерсть домашніх тварин на одязі залишається однією з найпоширеніших проблем для власників котів і собак. Навіть після прання на речах нерідко можна помітити волоски, які важко прибрати без додаткового чищення роликом або щіткою. Водночас існує простий спосіб, який може допомогти позбутися шерсті ще під час прання.

Про це повідомило польське видання Planeta.

Шерсть прилипає до тканини насамперед через статичну електрику та особливості структури матеріалу. Під час носіння одягу, тертя тканини або її зняття утворюється електричний заряд, який притягує легкі волоски. Додатково шерсть затримується між волокнами тканини, тому звичайного прання не завжди достатньо для її повного видалення.

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Одним із популярних лайфгаків є використання звичайної гумової рукавички. Перед початком прання її рекомендують покласти безпосередньо в барабан пральної машини разом із речами. Під час циклу шерсть, яка відокремлюється від одягу, прилипає до поверхні рукавички, що допомагає зменшити кількість волосків на тканині після завершення прання.

Зазначається, що цей спосіб не лише полегшує догляд за одягом, а й може зменшити накопичення шерсті всередині пральної машини. Водночас під час використання такого методу радять не встановлювати температуру прання вище ніж 40 градусів. За вищих температур гумова рукавичка може пошкодитися через нагрівання.

Ще один спосіб боротьби із шерстю під час прання передбачає використання білого оцту замість звичайного кондиціонера для білизни. Для цього приблизно пів склянки оцту потрібно налити у відсік, призначений для пом’якшувача тканини.

Завдяки антистатичним властивостям оцет допомагає зменшити накопичення електричного заряду на тканині. У результаті шерсть менше прилипає до одягу та легше вимивається під час полоскання. Крім того, оцет може пом’якшувати тканину, усувати неприємні запахи та сприяти зменшенню утворення накипу в пральній машині.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, які прості домашні методи допоможуть вивести навіть найстійкіші літні плями.

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