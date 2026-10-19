ШІ назвав найкривавіших людей в історії: Гітлер не потрапив до першої трійки

ШІ склав рейтинг найкривавіших диктаторів: Гітлер не потрапив до трійки лідерів

Реклама

Штучний інтелект Grok, розроблений компанією Ілона Маска, склав рейтинг людей, відповідальних за найбільшу кількість смертей в історії людства. На перше місце чатбот поставив китайського диктатора Мао Цзедуна, на друге — монгольського завойовника Чингісхана, а третє віддав радянському диктатору Йосипу Сталіну. Відсутність Адольфа Гітлера серед трьох лідерів здивувала користувачів соцмереж.

Про це пише видання UNILAD.

Реклама

На першому місці стоїть ватажок китайських комуністів і засновник КНР Мао Цзедун, за якого сталося від 40 до 70 мільйонів смертей, пов’язаних з голодом, чистками та Культурною революцією.

Реклама

Мао Цзедун / © Associated Press

Чингісхан посів друге місце — від 20 до 40 мільйонів смертей, що пояснюється монгольськими завоюваннями та пов’язаним з ними скороченням населення.

Йосип Сталін посів третє місце з понад 15–20 мільйонами жертв, пов’язаних з голодоморами, ГУЛАГом і репресіями.

Йосип Сталін, Адольф Гітлер / © ТСН.ua

Чому Гітлер не потрапив до першої трійки

Особливу реакцію користувачів викликало те, що Адольф Гітлер не опинився серед трьох лідерів рейтингу.

Grok поставив нацистського диктатора одразу за Сталіним, оцінивши кількість навмисно вбитих цивільних людей у 11–17 мільйонів.

Реклама

За цими цифрами стоять Голокост, під час якого нацистський режим систематично знищив близько шести мільйонів євреїв, а також масові вбивства інших груп населення, переслідування і примусова праця.

Видання також звернуло увагу на інший рейтинг, створений штучним інтелектом ChatGPT. У розширеному списку Гітлер уже посів третю позицію, а оцінка кількості його прямих жертв становила 17–30 мільйонів.

У другому рейтингу Мао зберіг перше місце з 40–78 мільйонами смертей, Чингісхан знову посів друге місце з 40 мільйонами, а Гітлера перемістили на третє місце з 17–30 мільйонами прямих жертв та від 50 до 80 мільйонів, якщо підрахувати загальну кількість смертей у Другій світовій війні.

Сталін опустився на четверте місце з 20–40 мільйонами.

Реклама

Решта списку була така:

Тамерлан (Тимур) — приблизно 17 мільйонів загиблих внаслідок його завойовницьких походів.

Хун Сюцюань — 20–30 мільйонів смертей, пов’язаних із Тайпінським повстанням у Китаї.

Бельгійський король Леопольд II — 10–15 мільйонів загиблих внаслідок колоніального режиму у Вільній державі Конго.

Чан Кайші — близько 10 мільйонів смертей, пов’язаних із його правлінням та військовими конфліктами.

Володимир Ленін — 5–10 мільйонів смертей, пов’язаних із революцією, громадянською війною, репресіями та голодом.

Володимир Ленін / © ТСН.ua

Хідекі Тодзьо — 4–5 мільйонів смертей, пов’язаних із японською агресією та військовою політикою.

Йосип Сталін — у цьому розширеному списку його оцінка зросла до 20–40 мільйонів.

Зауважимо, що російський диктатор Путін до цього рейтингу наразі не дотягує.

Які ще масові вбивства назвали серед найстрашніших в історії

UNILAD також нагадав про кілька масштабних трагедій, які забрали життя сотень тисяч і мільйонів людей.

Зокрема, геноцид вірмен в Османській імперії у 1915–1923 роках, за різними оцінками, призвів до загибелі приблизно 1,5 мільйона вірмен.

За правління Пол Пота та режиму «Червоних кхмерів» у Камбоджі в 1975–1979 роках загинуло приблизно 1,7–2 мільйони людей. Це становило близько чверті населення країни.

Ще одна трагедія сталася у Руанді 1994 року. За приблизно 100 днів екстремістські угруповання хуту та сили уряду вбили від 800 тисяч до одного мільйона людей, переважно представників народності тутсі, а також поміркованих хуту.

Новини партнерів