Шість малопомітних ознак того, що ваш собака перебуває у стресі: на що варто звернути увагу

Собаки не можуть сказати словами, що їх щось турбує, але часто подають ледь помітні сигнали через поведінку та мову тіла. Експертка з догляду за тваринами назвала шість ознак, які можуть свідчити про стрес або тривогу в улюбленця.

Про це повідомило видання Express.

Представниця бренду харчових добавок для тварин YuMOVE Гелен Вебб пояснила, що собаки постійно «спілкуються» мовою тіла, однак люди не завжди правильно трактують ці сигнали.

«Собаки не можуть сказати нам, коли їм важко, але вони постійно спілкуються мовою тіла, яку ми можемо пропустити або неправильно інтерпретувати», — зазначила експертка.

За її словами, навіть такі поширені дії, як позіхання, облизування губ або струшування після обіймів, у деяких випадках можуть свідчити про дискомфорт.

Експертка пояснює, що одним із найпоширеніших сигналів тривоги є так зване «китове око». У такому стані собака тримає голову напружено та відводить погляд убік так, що стають помітними білки очей. Також про дискомфорт можуть свідчити часте моргання, примружені очі або насуплений вираз морди.

Не менш показовими можуть бути й вуха. Якщо собака постійно насторожений, реагує на найменші звуки, а вуха залишаються напруженими, це може означати, що тварині складно розслабитися.

За словами Гелен Вебб, власники часто не звертають уваги на повторюване облизування губ, часте позіхання або стиснутий рот. Водночас така поведінка іноді сигналізує про внутрішнє напруження. Якщо собака морщить морду, це також може бути ознакою страху або агресії.

Окрему увагу експертка радить звертати на поставу. Напружена стійка, тремтіння, хвіст між лапами або шерсть, що піднімається на шиї та спині, можуть вказувати на стресовий стан. Деякі собаки після контакту з людьми чи обіймів починають струшуватися — таким чином вони можуть скидати накопичене напруження.

Поведінка тварини також може змінюватися по-різному. Одні собаки у стресі ховаються за меблями, відступають або здригаються, інші — навпаки, постійно шукають уваги господаря та буквально ходять за ним по п’ятах.

Фахівчиня наголошує, що не варто ігнорувати й раптові зміни у поведінці. Якщо собака без очевидної причини починає часто скиглити, гарчати або гавкати, це може бути ознакою емоційного напруження, а не просто неслухняності чи надмірного збудження.

Ще одним сигналом можливого стресу називають неспокійний сон. За словами Гелен Вебб, собакам потрібно близько 10 годин відпочинку на добу, а постійне ходіння кімнатою, неспокій або часте облизування губ навіть під час відпочинку можуть свідчити про перевантаження нервової системи.

Експертка радить облаштувати для улюбленця спокійне місце для сну зі знайомими речами та улюбленими іграшками. Якщо ж тривожна поведінка не зникає або викликає занепокоєння, варто звернутися до ветеринара.

