Шість місць у квартирі, де ваші рослини приречені на загибель: не ставте туди вазони

Зони в квартирі де кімнатні рослини не живуть / © pexels.com

Розташування рослин у квартирі напряму впливає на їхній вигляд, здоров’я та довговічність. Деякі культури легко пристосовуються до різних умов, але навіть найвитриваліші види не виживуть у «проблемних» зонах. Нижче — шість місць, де ваші вазони точно страждатимуть.

Темні кути

Кути здаються зручними, але рослинам там бракує світла, а частина листя постійно «дивиться» у стіну. Листя жовтіє, витягується або опадає. Якщо іншого місця немає, обирайте тіньовитривалі рослини, наприклад, сансевієрію, хлорофітум або деякі види папороті. Але навіть їм корисно час від часу міняти положення.

Під прямими сонячними променями

Світло необхідне, але пряме сонце протягом багатьох годин може завдати шкоди. На відкритих підвіконнях листя часто отримує опіки: спершу світлі плями, потім буріння та висихання. Більшість кімнатних рослин почуваються найкраще при яскравому, але розсіяному світлі — за легкою фіранкою або трохи віддалено від вікна.

На холодильнику

Використовувати холодильник як полицю для вазонів здається практичним, але для рослин це майже завжди поганий варіант. Світла там мало, а тепло від приладу і сухе повітря пересушують ґрунт і листя. Поливання у такому місці незручне і може стати небезпечним.

На мікрохвильовій печі

Мікрохвильова піч теж не підходить для рослин. Під час роботи вона сильно нагрівається, а вазон може перекривати вентиляційні отвори техніки, що шкодить і рослинам, і самому приладу.

Поруч із батареями та кондиціонерами

Кімнатні рослини не люблять крайнощів. Гаряче повітря від батарей або обігрівачів пересушує листя та коріння, а холодні потоки кондиціонера здатні різко переохолодити рослину. Навіть невибагливі сукуленти страждають у таких умовах, а вологолюбні види (драцена, папороть) швидко втрачають декоративність.

Біля комп’ютерів та електроніки

Рослини у робочій зоні створюють затишок, але близькість до техніки небезпечна. Вода під час поливання може потрапити на клавіатуру або блок живлення, а опале листя забиває вентиляційні отвори. В результаті страждають і квіти, і електроніка.

Правильне місце для кімнатної рослини — це баланс світла, температури та безпеки. Дбайливо обирайте локацію, і ваші рослини тішитимуть красою та життєздатністю довгі роки.