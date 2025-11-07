П’ять небезпечних лайфгаків для опалення: експерти попереджають про загрозу життю через них цієї зими

Небезпечні лайфгаки для опалення

З настанням осінніх холодів і підвищенням температури термостатів кількість пошукових запитів, пов’язаних зі зниженням рахунків за електроенергію, значно зросла.

Оскільки багато людей шукають способи заощадити кошти, соціальні мережі, зокрема тікток, переповнені вірусними лайфгаками, які радять альтернативні способи опалення, щоб зекономити на ньому.

Проте експерти б’ють на сполох — деякі з цих популярних порад можуть спричинити серйозні проблеми з безпекою і навіть поставити під загрозу життя домовласників.

Джесс Стіл, експертка з технологій опалення, застерігає від шести найпоширеніших і найнебезпечніших методів, які люди використовують, щоб зігрітися, пояснюючи не лише ризики, а й причини, чому ці «економні» поради насправді не зменшать рахунки.

1. Теракотові горщики зі свічками

Один із надзвичайно популярних трендів полягає у використанні теракотового горщика для обігріву кімнати. Цей лайфгак пропонує покласти горщик догори дном на три запалені свічки, щоб швидко й дешево зігріти кімнату.

Джесс Стіл попередила, що цей метод має багато ризиків. Вона пояснила, що існує ймовірність того, що теракотовий горщик може вибухнути або розбитися через різкий перепад температури, що призведе до серйозних опіків. Крім того, розплавлений віск під горщиком може спричинити пожежу. Ще однією критичною проблемою є ризик отруєння чадним газом через відсутність належної вентиляції свічок, що горять.

2. Обігрів приміщення цеглою з духовки

Ще один небезпечний трюк із соціальних мереж полягає у використанні цегли, яку розміщують у розігрітій духовці, а потім виймають, щоб вона віддавала тепло у приміщення.

На думку Джесс Стіл, існує висока ймовірність того, що цегла може вибухнути через сильне нагрівання, що може поставити під загрозу ваше життя. Навіть якщо цього не трапиться, вона може спалахнути. Крім того, навіть якщо цегла просто сильно нагріється, вона застрягне в печі, оскільки до неї буде неможливо доторкнутися протягом тривалого часу.

3. Використання туристичних печей і барбекю у приміщенні

Минулої зими вірусний тренд спонукав людей використовувати туристичні печі та барбекю у приміщенні для приготування їжі та обігрівання.

Це надзвичайно небезпечно, оскільки підвищує ризик отруєння чадним газом, а також несе потенційну можливість пожежі. У зв’язку з цим було зафіксовано сплеск повідомлень про пожежі, які гасилися пожежними бригадами. Експертка наголошує, що таке обладнання призначене лише для використання на вулиці.

4. Електричні ковдри

Хоча самі електричні ковдри не є лайфгаком, людей закликають вжити важливих заходів безпеки, якщо вони користуються цим приладом взимку.

Неправильне користування електричною ковдрою може призвести до пожежі. Це основна загроза, яка виникає, якщо ковдра використовується складеною, згорнутою або має заломи.

Ураження електричним струмом виникає в разі використання ковдри з пошкодженими шнурами, зламаними елементами керування або якщо прилад мокрий/вологий. Також ризик удару струмом підвищується у разі поєднання ковдри з іншими нагрівальними елементами, наприклад, грілкою.

5. Захисні панелі для радіаторів

Деякі люди роблять саморобні декоративні панелі для радіаторів, якими діляться в соціальних мережах. Хоча вони можуть мати гарний вигляд, експерти попереджають, що вони негативно вплинуть на ефективність опалення і рахунки.

Панелі блокують потрапляння тепла в кімнату, значно знижуючи ефективність радіатора. Це також заплутає термостат і спричинить хаос у роботі термостатичних клапанів, оскільки пристрій не зможе точно визначити температуру в кімнаті, що призведе до неефективного споживання енергії.

Експертка з опалення радить людям «двічі подумати», перш ніж спробувати вірусні лайфгаки для опалення, оскільки вони можуть «поставити під загрозу ваше життя» і призвести до серйозних пожеж.