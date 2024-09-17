Шість ознак доньки, яку недолюбили батьки: як поводяться такі діти в дорослому житті

Звичайно, базовою психологічною потребою кожної людини на Землі, є батьківська любов. Коли її немає, то це здатне залишити серйозний відбиток на всьому житті людини. Адже в дорослому житті такі діти зазнають труднощів в усіх сферах: коханні, роботі, дружбі, взаємовідносинах тощо. Те, чи дівчинку недолюбили батьки, легко визначити за шістьма ознаками.

Безперервна боротьба за увагу та кохання

В дорослому віці жінки, яких в дитинстві недолюбили батьки, ведуть постійну боротьбу за увагу та любов всіх навколо. Якщо їм цього не дають, наприклад, друзі, партнери, тоді вони намагаються взяти її силою.

Такі дівчата відрізняються тим, що люблять носити яскравий одяг, голосно сміятися, багато розмовляти. Вони цього можуть і не усвідомлювати, але всім цим намагаються привернути увагу тих, хто їх оточує. Інколи може складатися враження, що жінка просто дуже впевнена в собі, епатажна. Навколишніх дійсно може приваблювати її рішучість та сміливість. Однак, насправді, таке жагуче бажання завжди перебувати в центрі уваги, вказує на гостру нестачу любові з боку батьків.

Основна різниця між впевненою і невпевненою у собі людиною, за словами психологів, полягає в тому, що перша звертає увагу всередину себе, а інша — прагне знайти увагу зовні від незнайомців.

Агресивна поведінка

Часто недолюблені дочки постійно перебувають у конфронтації з будь-ким. Агресія у таких людей стає ніби своїм способом боротьби з зовнішнім світом. Насправді, ця "боротьба" відбувається не так з іншими людьми, як зі своїми батьками. А все тому, що недолюбленій доньці доводилося відвойовувати себе, свої бажання і потреби. Батьки ніби "використовували" свою дитину, але їй це не подобалося, а тому в дорослому віці вона продовжує боротьбу за існування.

Агресія в такому разі — це потужний спосіб виживання, який використовується для самозахисту. Якщо в дитинстві дівчинка постійно відчувала, що її безпеці щось загрожує, то в дорослому житті вона буде продовжувати захищати свій добробут. Активний захист кордонів та напористість допомагають таким дітям не стати жертвою експлуатації чи насильства з боку батьків.

Депресивні настрої

Ще одна ознака доньки, яку недолюбили батьки. Основна відмінність таких жінок від тих, хто шукає уваги, в тому, що вони вже ні на що не сподіваються. Батьки такої дитини не те що її не любили, а навіть не намагалися якось її полюбити чи зрозуміти. Тому протягом всього життя за людиною "тягнеться" тягар зайвості та непотрібності. В таких людей може з'являтися гостре бажання піти зі світу, зникнути з життя інших, щоб нікому не заважати.

Недолюблених дочок світ не тішить, в них немає хобі чи своїх інтересів, вони навіть не хочуть лишній раз виходити з дому. Часто за своєю природою такі жінки інтроверти та песимісти. Однак, найчастіше це є проявом проблем з психічним здоров'ям. У житті дорослих жінок холодність мами і тата відбивається як хронічна депресія та тривожність.

Синдром рятувальника

Кажучи простішою мовою, це безконтрольне бажання всім допомогти. Дуже часто воно зустрічається саме у дітей, обділених турботою, увагою та любов'ю батьків. Такі жінки часто намагаються всіх навколо "врятувати", всім допомогти, забуваючи про себе. При цьому вони так роблять не через реальне бажання полегшити чужі страждання, а через внутрішній біль.

Синдром рятувальника важливо не плутати з альтруїзмом. Особи з альтруїстичними проявами допомагають всім через свою любов до світу, а рятувальники роблять все через гіпертрофоване бажання відчути, що вони комусь потрібні. Так вони намагаються компенсувати те, чого самі колись хотіли, але не отримали.

Саме велике бажання допомагати іншим може бути мотивовано великим дефіцитом любові з боку батьків. Якщо донька не отримала турботу в дитинстві, то в дорослому житті вона намагатиметься дати її всім, хто цього потребує.

Звинувачення в усьому лише себе

Недолюблені діти часто відчувають свою провину в будь-якій ситуації в дорослому житті. Зазвичай, батьки звинувачують своїх доньок в усьому: в тому, що не побудували кар'єру, не мають особистого життя, витрачають надто багато коштів на одяг чи потреби дитини. Всі негативні слова діти беруть з собою у доросле життя.

І тому в майбутньому з'являються проблеми накшталт: чоловік загуляв, тому що я недостатньо красива чи погана господиня. Такі жінки будуть шукати проблеми саме у собі, очікувати від інших людей, що вони будуть звинувачувати їх в бідах та негараздах.

Вибір "негативних" партнерів

Психологи стверджують, що ми підсвідомо прагнемо повторити ті відносини, які мали в батьківській родині. Тому, якщо в сім'ї панував холод, постійні сварки та розлад, жінка шукатиме каверзу, коли побачить по-справжньому теплі почуття. Недолюбленим в дитинстві дівчатам люди, які їх кохають, можуть здаватися нецікавими та непривабливими. А тому, обираючи собі партнера, вони шукатимуть того, хто буде влаштовувати емоційні гойдалки, провокуючи викиди адреналіну.

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