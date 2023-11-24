Шість продуктів для жіночого здоров’я: що треба їсти кожній жінці після 40

Лікарі назвали ті продукти, які жінка повинна їсти кожного дня, щоб не мати проблем зі здоров’ям статевої системи.

Ці продукти потрібно їсти для того, щоб зберегти свою молодість, красу та здоров’я. Вони покращують еластичність шкіри, підвищують активність і знижують ризики жіночих захворювань. Розповідаємо, що потрібно їсти, щоб почуватися здоровою та щасливою кожного дня.

Що треба їсти кожній жінці після 40: список продуктів

Вівсяна каша. Лікарі рекомендують щоранку їсти вівсянку, але не швидкого приготування. Вівсяні зерна містять необхідний набір корисних елементів, які налагоджують оптимальну роботу організму. Вівсянка здатна покращувати перистальтику шлунку, кровообіг у тазовій частині тіла, знижує рівень цукру в крові та прискорює ріст волосся. Вівсяна каша здатна налагодити обмін речовин в організмі, тому сприяє стрункості фігури.

Лікарі рекомендують щоранку їсти вівсянку, але не швидкого приготування. Вівсяні зерна містять необхідний набір корисних елементів, які налагоджують оптимальну роботу організму. Вівсянка здатна покращувати перистальтику шлунку, кровообіг у тазовій частині тіла, знижує рівень цукру в крові та прискорює ріст волосся. Вівсяна каша здатна налагодити обмін речовин в організмі, тому сприяє стрункості фігури. Капуста. Медики радять вживати жінкам усі види і сорти капусти: білокачанну, брюсельську, пекінську, савойську тощо. Цей овоч здатен покращувати гормональний фон в організмі. Також капуста знижує ризики захворювання на онкологію матки та молочної залози.

Медики радять вживати жінкам усі види і сорти капусти: білокачанну, брюсельську, пекінську, савойську тощо. Цей овоч здатен покращувати гормональний фон в організмі. Також капуста знижує ризики захворювання на онкологію матки та молочної залози. Жирна морська риба. У рибі міститься велика частка поліненасиченої кислоти омега-3, жиророзчинних вітамінів та вітамінів D і E. Жирна та червона риба зміцнює серцево-судинну систему, робить шкіру здоровою та сяючою, покращує роботу травної системи. Також вживання риби впливає на вироблення гормону щастя – серотоніну.

У рибі міститься велика частка поліненасиченої кислоти омега-3, жиророзчинних вітамінів та вітамінів D і E. Жирна та червона риба зміцнює серцево-судинну систему, робить шкіру здоровою та сяючою, покращує роботу травної системи. Також вживання риби впливає на вироблення гормону щастя – серотоніну. Кисломолочний сир. Цей продукт добре засвоюється організмом, зміцнює кістки, зуби та судини, бо має багато білка. Сир особливо корисний для жінок у період менопаузи та після. У цей період часу кісткова тканина слабшає, починають боліти ноги та спина. Варто вживати звичайний кисломолочний сир, оскільки він набагато корисніший. Від знежиреного буде мало користі для здоров’я.

Цей продукт добре засвоюється організмом, зміцнює кістки, зуби та судини, бо має багато білка. Сир особливо корисний для жінок у період менопаузи та після. У цей період часу кісткова тканина слабшає, починають боліти ноги та спина. Варто вживати звичайний кисломолочний сир, оскільки він набагато корисніший. Від знежиреного буде мало користі для здоров’я. Банани. Ці фрукти мають багато переваг для здоров’я жіночого організму. Банани прискорюють процеси травлення, підвищують настрій і підтримують еластичність шкіри. Вони дуже корисні для жінок під час менструального циклу та менопаузи, оскільки здатні знімати запалення в організмі, що спричиняють біль у спині та животі. Але не варто їсти багато бананів, оскільки вони досить калорійні.

Ці фрукти мають багато переваг для здоров’я жіночого організму. Банани прискорюють процеси травлення, підвищують настрій і підтримують еластичність шкіри. Вони дуже корисні для жінок під час менструального циклу та менопаузи, оскільки здатні знімати запалення в організмі, що спричиняють біль у спині та животі. Але не варто їсти багато бананів, оскільки вони досить калорійні. Оливкова олія. Вона є рекордсменом по вмісту корисних речовин для жіночого здоров’я. Оливкова олія холодного відтискання позитивно впливає на роботу яєчників, підтримує здорове сяяння шкіри, зміцнює волосся та судини. Якщо кожного дня вживати оливкову олію, знижуються ризики захворювання на онкологію жіночих статевих органів.

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