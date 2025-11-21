Шість продуктів, які категорично не можна зберігати в пластикових контейнерах і пакетах: поради, де тримати

Продукти, які не можна зберігати в пластикових контейнерах / © unsplash.com

Експерти виділяють кілька продуктів, які категорично не можна зберігати в пластикових контейнерах, щоб вони довше залишалися свіжими та зберігали свої смакові й корисні якості.

Гаряча їжа

Хоч пластикові контейнери зручні, дієтолог Ніккі Кульман попереджає: “Нагрівання пластика може спричинити виділення шкідливих речовин, таких як БФА або фталати”. Ці речовини можуть порушувати гормональний баланс. Тому для гарячої їжі краще використовувати скляні або нержавійні контейнери, а пластик залишити для холодних продуктів, наприклад салатів чи сендвічів.

Тверді сири

Звичайні сири, як-от чеддер або плавлені сорти, безпечні в пластику. Але делікатні сири потребують особливого зберігання. Пластик перешкоджає циркуляції повітря та накопичує вологу, що змінює смак і колір продукту. Краще обгортати їх у пергамент або папір для випічки, накривши тонким поліетиленовим пакетом.

Томатні соуси та кислі продукти

Кислі продукти, наприклад томати або лимонний сік, можуть руйнувати пластик і виділяти шкідливі речовини. Експерти радять використовувати скляні або нержавійні контейнери, які не взаємодіють з кислотами.

Цибуля та часник

Цибуля і часник не можна тримати в пластикових пакетах — волога сприяє їхній псуванню та проростанню. Найкраще зберігати їх у прохолодному, темному та сухому місці, у паперових або сітчастих пакетах для циркуляції повітря.

Листова зелень

Закритий пластиковий пакет не підходить для салату, шпинату або капусти після відкриття упаковки. “Заверніть листову зелень у чисту тканину та помістіть у герметичний контейнер — так вона довше залишатиметься свіжою”, — радить Кульман. Тканина поглине зайву вологу і запобіжить псуванню.

Свіжі трави

Петрушка та інші трави швидко псуються в пластикових пакетах. Поводьтеся з ними як із квітами: обріжте стебла, поставте в склянку з водою і нещільно накрийте пластиковим пакетом. У холодильнику вони можуть зберігатися до двох тижнів.