Шість простих тіньолюбних рослин, які легко виростить навіть початківець: найкращі варіанти для затіненого саду

Рослини для саду в тіні / © unsplash.com

Експерти з озеленення радять обирати невибагливі квіти для тіні та декоративні багаторічники, які стабільно ростуть без зайвих зусиль.

Імпатієнс (бальзамін)

Одна з найкращих однорічних рослин для тінистих місць. Імпатієнс цінується за рясне цвітіння та повну відсутність примхливості.

Він утворює яскраві квіти у різних відтінках — від білого до насичено-рожевого і фіолетового — і чудово підходить для клумб, контейнерів і підвісних кашпо.

Умови вирощування:

теплі зони 10–11;

півтінь або тінь;

волога, легка земля;

Морозник (геллеборус)

Надзвичайно витривалий багаторічник, який здатен цвісти тоді, коли більшість рослин ще «спить».

Його квіти з’являються наприкінці зими або на початку весни, інколи навіть крізь сніг. Палітра — від білого до рожево-персикового та бордового.

Умови вирощування:

зони 4–9;

тінь або півтінь;

родючий, дренований ґрунт.

Трифоліатна гірчиця

Декоративна тіньова рослина, яку цінують насамперед за густе зелене листя.

Вона ідеально підходить для оформлення доріжок, посадки біля кущів або як фонова зелень. Росте повільно, не потребує обрізки і майже не вимагає догляду.

Умови вирощування:

зони 4–8;

півтінь або тінь;

вологий, живильний ґрунт.

Колеус

Справжній «кольоровий вибух» для затінених ділянок. Колеус вирізняється великим декоративним листям з яскравими поєднаннями червоного, зеленого, жовтого та бордового.

Його часто висаджують масово або використовують як бордюр, щоб підкреслити структуру саду в тіні.

Умови вирощування:

теплі зони 10–11;

півтінь або тінь;

вологий, пухкий ґрунт.

Блакитна печіночниця

Мініатюрна багаторічна рослина, яка створює ніжні блакитні квіти і природний «килим» у саду.

Вона чудово підходить для рокаріїв, природних композицій або як ґрунтопокривна рослина. Після укорінення стає досить витривалою.

Умови вирощування:

зони 4–8;

тінь або півтінь;

волога, багата земля.

Меліса (лимонна м’ята)

Ароматна багаторічна рослина, яка поєднує декоративність, користь і приємний цитрусовий запах.

Її використовують у кулінарії, напоях і як ароматичний елемент саду. У ландшафті виглядає як щільна зелена кущова рослина.

Умови вирощування:

зони 4–9;

півтінь або сонце;

дренований ґрунт.

Тіньовий сад — це не обмеження, а можливість створити стильний, природний і легкий у догляді простір. Правильно підібрані тіньолюбні рослини дозволяють навіть початківцям садівникам отримати гармонійний, яскравий результат без складного догляду.

