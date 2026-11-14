Шість речей, які категорично не можна зберігати в бардачку автомобіля

Що не можна зберігати в бардачку / © pexels.com

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Здається, що нічого поганого в цьому немає. Але деякі предмети краще все-таки забирати із собою після поїздки.

Річ у тім, що влітку салон автомобіля швидко нагрівається, а взимку температура всередині може опускатися нижче нуля. До того ж бардачок не захищає цінні речі від крадіжки, навіть якщо він зачинений. В Slashgear розповіли, які шість речей не варто там залишати.

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Документи та банківські картки

Зберігати документи на автомобіль у бардачку звикли багато водіїв. Там же нерідко опиняються банківські картки, копії паспортів та інші особисті папери. Зручно, адже все потрібне завжди під рукою. Проте є один суттєвий мінус: якщо автомобіль обкрадуть, злодії можуть отримати доступ до ваших персональних даних.

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Причому зачинений бардачок навряд чи стане серйозною перешкодою. Зловмисники зазвичай перевіряють саме такі місця, коли шукають цінні речі в салоні.

Тому банківські картки, паспорти та документи з конфіденційною інформацією краще носити із собою. У машині варто залишати лише ті документи, які справді потрібні під час поїздок.

Дезодоранти та інші аерозолі

Балончик дезодоранту, лак для волосся чи освіжувач повітря — речі, які легко забути в машині. Особливо якщо звикли возити їх із собою щодня. Однак у спекотну погоду така звичка може створити проблеми.

Усередині аерозольного балончика речовина перебуває під тиском. Коли температура підвищується, тиск також зростає. Якщо балончик сильно нагріється, він може розгерметизуватися або навіть вибухнути.

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Наслідки залежать від конкретного засобу, але пошкоджений балончик здатен зіпсувати оббивку, пластикові деталі салону та речі, які лежать поруч. А якщо аерозоль містить легкозаймисті компоненти, ризик стає ще серйознішим.

Тож дезодоранти, лаки для волосся та інші засоби в балончиках краще забирати із салону. Особливо влітку, коли припаркована на сонці машина за короткий час перетворюється на справжню духовку.

Ліки

Знеболювальне, таблетки від алергії чи препарати від застуди — багато хто залишає невелику аптечку в автомобілі. Це справді зручно, поки не виникає проблема з температурою.

Більшість ліків потрібно зберігати за певних умов. У салоні автомобіля їх забезпечити складно: влітку температура різко зростає, а взимку машина може сильно охолоджуватися. Через це препарати іноді втрачають ефективність, навіть якщо упаковка залишається цілою.

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Особливо чутливими до таких умов є інсулін, деякі антибіотики, інгалятори та препарати для екстреної допомоги. Для них порушення температурного режиму може мати серйозні наслідки.

Якщо вам потрібно взяти ліки в дорогу, перевірте умови їхнього зберігання в інструкції. Деякі препарати можна перевозити за кімнатної температури, іншим потрібен термоконтейнер. Залишати ж аптечку в бардачку на кілька днів точно не варто.

Телефони, павербанки та батарейки

Запасний павербанк, старий телефон або кілька батарейок про всяк випадок — знайома картина для багатьох автомобілістів. Але електроніка погано переносить тривале перебування в машині, особливо в спеку.

Найбільше уваги варто приділити пристроям із літій-іонними акумуляторами. Висока температура прискорює їхнє зношування, може призвести до здуття батареї та підвищує ризик перегрівання. У рідкісних випадках пошкоджений акумулятор може загорітися.

Не найкращі умови для батарейок і взимку. Якщо вони пошкоджені або довго зберігаються в неналежних умовах, можливе протікання. Електроліт здатний пошкодити речі, що лежать поруч, зокрема документи та оббивку.

Тому смартфони, павербанки й запасні акумулятори краще забирати із собою. А якщо в машині постійно лежить ліхтарик чи інший пристрій на батарейках, періодично перевіряйте, чи немає ознак пошкодження або протікання.

Шоколад, печиво та інші продукти

Здається, що кілька батончиків або пачка печива в бардачку нікому не завадять. Вони можуть виручити в заторі чи під час далекої поїздки. Проблеми починаються тоді, коли водій забуває про ці запаси на кілька днів.

У спеку шоколад тане, солодощі можуть змінювати консистенцію, а продукти з начинками швидше псуються. Крім того, крихти та залишки їжі приваблюють комах. Мурахи й таргани цілком можуть оселитися в салоні, якщо регулярно знаходять там щось їстівне.

Особливо неприємно, коли залишки продуктів потрапляють у важкодоступні щілини між деталями салону. Знайти й прибрати їх звідти буває непросто.

Якщо берете перекушування у дорогу, краще покласти його в герметичний контейнер або сумку. А після поїздки перевірте, чи не залишилося в машині їжі.

Пластикові пляшки з водою

Пляшка води в автомобілі здається цілком логічною річчю. У спеку вона завжди під рукою, та й під час довгих поїздок запас питної води точно не завадить. Проте залишати пластикову пляшку в нагрітому салоні надовго не варто.

Під дією високої температури можуть змінюватися властивості пластику, а вода — набувати стороннього присмаку чи запаху. Водночас сам факт нагрівання не означає, що вода обов’язково стає небезпечною для здоров’я. Більше занепокоєння викликають тривале зберігання в невідповідних умовах і повторне використання одноразової тари.

Є ще один момент: якщо ви вже пили з пляшки, на її горлечку можуть залишитися бактерії. У теплому середовищі вони розмножуються швидше, особливо якщо пляшка відкрита й довго стоїть у машині.

Для регулярного використання в автомобілі краще придбати багаторазову пляшку з нержавіючої сталі або скла. А звичайну воду в пластику не залишайте в салоні на тривалий час, особливо під прямими сонячними променями.

Що можна зберігати в бардачку автомобіля

Насправді бардачок не повинен бути переповненим. Краще залишити там кілька справді потрібних речей, які не бояться перепадів температур і не становлять небезпеки.

Наприклад, у ньому можна тримати:

інструкцію з експлуатації автомобіля;

блокнот і ручку;

паперові серветки;

окуляри для водіння;

невеликі засоби для догляду за салоном, якщо умови їхнього зберігання це дозволяють;

необхідні для поїздки автомобільні документи.

Час від часу варто переглядати вміст бардачка й прибирати звідти все зайве. Особливо перед тривалою стоянкою на сонці. Забрати із собою павербанк, ліки чи аерозольний балончик набагато простіше, ніж потім розбиратися з наслідками їхнього перегрівання.

FAQ

Що не можна залишати в машині влітку?

У спекотну погоду не варто залишати в автомобілі ліки, аерозольні балончики, павербанки, смартфони, батарейки та продукти, які швидко псуються. Також небажано надовго залишати пластикові пляшки з водою під прямими сонячними променями. Через високу температуру деякі речі можуть втратити свої властивості, пошкодитися або стати небезпечними.

Що найкраще зберігати в бардачку автомобіля?

У бардачку зручно тримати інструкцію до автомобіля, серветки, ручку, невеликий блокнот, окуляри та інші дрібниці, які можуть знадобитися в дорозі. Документи з персональними даними, банківські картки, ліки, електроніку та продукти краще там не залишати. Також не варто складати в нього речі, для яких потрібні особливі умови зберігання.

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