Шість речей, які потрібно прати лише вручну, щоб уникнути псування і зберегти якість

Але частина гардеробу просто не створена для автоматичного прання. І саме тут ручний догляд стає не «зайвим клопотом», а способом зберегти одяг у стані «щойно з магазину».

Якщо хочете, щоб улюблені речі не втрачали форму, колір і текстуру вже після кількох прань — варто чітко розуміти, що машинка для них не варіант. Про це розповіли фахівці в Real Simple.

Який одяг завжди потрібно прати вручну

Вовняні та кашемірові речі

Светри з натуральної вовни або кашеміру дуже чутливі до обертання та перепадів температур. У пральній машині вони часто «сідають», розтягуються або втрачають щільність. У результаті замість акуратного виробу ви отримуєте деформовану річ із ковтунцями.

Мереживний одяг і білизна

Мереживо виглядає красиво лише тоді, коли зберігає свою структуру. У барабані пральної машини воно легко чіпляється, рветься або розтягується. Навіть делікатний режим не гарантує безпеки для таких речей.

Одяг зі складними формами

Плісе, рюші, складки, ущільнені деталі — усе це створюється для того, щоб тримати форму. Але машинне прання повністю руйнує цю геометрію: тканина «збивається», і річ втрачає свій задуманий вигляд.

Шовкові вироби

Шовк — один із найбільш вибагливих матеріалів. Він легко втрачає блиск, може покриватися затяжками і швидко «старіє» у пральній машині. Саме ручне прання дозволяє зберегти його гладкість і благородний вигляд.

Віскоза та район

Попри легкість і комфорт, ці тканини дуже нестабільні у воді. Після машинного прання вони можуть сісти, деформуватися або втратити міцність. У мокрому стані їхня структура особливо вразлива.

Речі з декором

Бісер, паєтки, вишивка, аплікації — усе це найчастіше тримається на тонких нитках або клеї. У пральній машині декор легко відривається, а іноді пошкоджує й інші речі в барабані.

Як правильно прати делікатні речі вручну

Ручне прання — це не про активне тертя, а про м’який догляд.

Основні принципи:

використовуйте прохолодну або злегка теплу воду — гаряча руйнує волокна;

обирайте м’які засоби без агресивних компонентів;

не тріть тканину, а просто замочіть і акуратно прополощіть;

ретельно змивайте залишки мийного засобу;

сушіть горизонтально, щоб уникнути розтягування.

Що відбувається, якщо прати такі речі в машинці

Навіть делікатний режим не гарантує безпеки. Наслідки можуть бути незворотними:

усадка тканини — особливо у вовни та шовку;

втрата форми — одяг розтягується або перекручується;

вицвітання кольору — тканина тьмяніє;

пошкодження декору — бісер і вишивка відпадають.

Догляд за одягом — це не лише про чистоту, а й про збереження його зовнішнього вигляду. Ручне прання в цьому випадку працює як «страхування» для улюблених речей: воно продовжує їхнє життя і дозволяє довше виглядати бездоганно.

