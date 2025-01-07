Шість секретів наших предків: як легко й надійно захистити помідори від фітофтори

Серед українців, які займаються городництвом, помідори є чи не найпопулярнішим овочем. Їх вирощують практично всі. А тому слід знати, як обмежити розвиток фітофтори на грядці, яка найбільше атакує саме томати.

Експерти рекомендують використовувати від фітофтори спеціальні препарати, однак, ще наші предки добре знали, як боротися з цим захворюванням за допомогою народних засобів.

Найпопулярніший рецепт від фітофтори на помідорах оснований на використанні часнику. 100 г часнику (разом зі стеблами) потрібно подрібнити, а потім залити 200 мл води. Настоювати розчин слід протягом однієї доби, потім процідити, додати у відро з чистою водою, не забути 1 г марганцівки і обприскувати сумішшю помідори.

Не менш ефективним є розчин з дріжджів. Візьміть 80 г живих дріжджів, залийте 10 л води, розмішайте і поливайте томати цим розчином.

Сироватка та кефір також можуть допомогти у боротьбі з фітофторою. Розведіть у відрі води 1 л кефіру (сироватки). Раз на тиждень обробляйте отриманим розчином кущі помідорів.

Ви також можете приготувати ефективний засіб на основі йоду. Візьміть відро води, додайте 1 л молока і 20 крапель йоду, ретельно перемішайте, а потім цим розчином обприскуйте томати на грядці.

Ще одним варіантом є настій з деревним попелом. На 1 відро води потрібно взяти піввідра деревного попелу. Настоювати протягом 5-7 днів, регулярно перемішуючи суміш. Злити рідину, додати до 30 л води і 30 г звичайного мила, щоб засіб краще "тримався". Кожні два тижні цим розчином потрібно обробляти рослини після висаджування у відкритий ґрунт.

Ще один засіб готується з солі. Візьміть 1 склянку цього продукту, розчиніть у відрі води, а потім обприскуйте помідори, які ще не встигли налитися.

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