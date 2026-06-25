Шість шкідників, які можуть залишити вас без врожаю помідорів: як їх вчасно зупинити

Помідори / © pexels.com

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Вирощування помідорів часто ускладнюють шкідники, які пошкоджують листя, стебла та плоди. Якщо вчасно не помітити проблему, комахи та молюски здатні суттєво знизити врожай. Експертка з пермакультури та сертифікована майстриня-садівниця Мері Джейн Дюфорд назвала шість найпоширеніших загроз для томатів і пояснила, як із ними боротися.

Про це повідомило видання martha stewart.

Одними з найнебезпечніших є колорадські жуки. Вони об’їдають листя молодих рослин, а за масового поширення можуть майже повністю його знищити. Щоб запобігти появі шкідника, радять прибирати пасльонові бур’яни та висаджувати поруч кріп, алісум і деревій, які приваблюють корисних комах. Якщо жуки вже з’явилися, їх рекомендують збирати вручну або використовувати інсектицидне мило.

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Не менш поширеною проблемою є попелиця, яка висмоктує сік із рослин. Через це листя скручується, жовтіє та гірше розвивається. Для профілактики варто залучати до саду сонечок і златоглазок, а за появи шкідника промивати рослини сильним струменем води або застосовувати інсектицидне мило чи олію німу.

У вологу погоду серйозної шкоди можуть завдати слимаки та равлики, які живляться переважно вночі, залишаючи характерні отвори в листі й плодах. Щоб зменшити ризик їхньої появи, рослини рекомендують поливати зранку та не накопичувати мульчу біля стебел. Самих шкідників найкраще збирати вручну у вечірній або нічний час.

Ще одна небезпека — блішки-жуки. Дорослі особини прогризають дрібні отвори в листі, а личинки пошкоджують коріння. Найбільше від них страждає молода розсада. Для профілактики радять дотримуватися сівозміни, видаляти пасльонові бур’яни та мульчувати ґрунт. У разі сильного ураження можуть знадобитися спеціальні засоби захисту рослин.

Також томати можуть атакувати білокрилки, які оселяються на нижньому боці листя та висмоктують із нього соки. Фахівці рекомендують забезпечити гарну циркуляцію повітря між рослинами й не зловживати азотними добривами. Якщо зараження вже сталося, рослини промивають водою та обробляють інсектицидним милом.

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Окрему загрозу становлять томатні рогові черви — великі зелені гусениці, здатні за короткий час знищити значну частину листя. Для профілактики радять висаджувати поруч із помідорами рослини, що відлякують шкідників, а також обробляти ґрунт восени або навесні, щоб знищити лялечок. Упродовж літа томати варто регулярно оглядати та видаляти гусінь вручну одразу після її виявлення.

Нагадаємо, правильне поливання у спеку має вирішальне значення для рослин у саду. Раніше експерти назвали найкращий час, коли їх варто поливати.

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