Шість способів, як помити кухонні шкафчики без агресивної хімії

Кухонні фасади часто є справжнім збірником забруднень — на них осідає жирний наліт, пил, бризки від приготування та водні розводи, що перетворює блискучі поверхні на тьмяні.

Багато господинь звикли використовувати агресивні хімічні засоби, але існують не менш ефективні, але при цьому абсолютно безпечні альтернативи з підручних домашніх засобів. Ці прості суміші чудово справляються навіть із застарілими забрудненнями. достатньо приготувати один із розчинів, перелити його в пляшку з розпилювачем, обробити проблемні зони і вже через кілька хвилин поверхня засяє чистотою.

Як помити кухонні шкафчики

Оцтовий розчин: природний жиророзчинник

Цей розчин вважається одним із найдієвіших проти жирного нальоту, оскільки кислота ефективно розщеплює молекули жиру. Для посилення ефекту до оцту додають рідину для миття посуду, яка допомагає довше розчиняти засіб на забрудненій поверхні.

Змішайте 100 мілілітрів води з такою ж кількістю оцту. Додайте кілька крапель миючого засобу для посуду.

Рідину добре збовтайте до утворення піни, а потім перелийте у пульверизатор.

Розпороште суміш на забруднені ділянки, залиште на 5-10 хвилин, а потім протріть вологою ганчіркою. Для особливо застарілих плям нанесіть засіб і накрийте його серветкою, змоченою у цьому ж розчині.

Перекис водню та сода: дезінфекція та очищення

Перекис водню у поєднанні з харчовою содою творить справжні дива, оскільки антисептик вступає в реакцію з органічними забрудненнями, руйнуючи молекули жиру і водночас дезінфікуючи поверхню.

Змішайте перекис водню (3% розчин) із содою до консистенції густої кашки. Як варіант, можна розвести 3% розчин перекису водою у пропорції 1:2 і використовувати як спрей.

Нанесіть кашку на проблемні зони на 5-10 хвилин, після чого видаліть жир вологою губкою і витріть поверхню насухо.

Додатковим бонусом є усунення неприємних запахів від приготування. Для свіжого аромату можна додати кілька крапель лимонного соку або ефірної олії.

Важливо пам’ятати, що через відбілювальні властивості перекис підходить тільки для світлих поверхонь mdf і dsp.

Рослинна олія та лимонна кислота: делікатний метод

Рослинна олія, як це не дивно, допомагає боротися з жиром за принципом «подібне розчиняє подібне». цей метод ідеально підходить для делікатних та лакованих поверхонь, чутливих до абразивів.

Змішайте по дві столові ложки лимонної кислоти та соди. Додайте рослинну олію до отримання однорідної пасти.

Нанесіть пасту на забруднення та залиште на півгодини, щоб вона розчинила жир і наліт. Після цього розм’якшені плями можна легко видалити вологою губкою без інтенсивного тертя.

Цитрусова шкірка: настояний очищувач

Цей потужний натуральний засіб вимагає попереднього приготування, але результат того вартий.

Дрібно наріжте шкірку двох-трьох лимонів або апельсинів. Складіть шкірку у літрову банку та залийте оцтом так, щоб він повністю покрив її. Банку щільно закрийте і залиште у темному місці на два тижні.

Проціджену рідину перелийте у пульверизатор і наносьте на забруднені ділянки. через 15-20 хвилин жирні плями розм’якшаться настільки, що їх можна буде видалити одним рухом губки.

Сода і гірчиця: перевірена класика

Еефективність цього методу перевірена десятиліттями у їдальнях та дитячих закладах.

Змішайте соду з гірчичним порошком. Додайте трохи натертого господарського мила, розчиненого у воді, щоб вийшла паста.

Нанесіть пасту на забруднення на десять хвилин, потім протріть поверхню. Для застарілих плям можна використовувати посилений варіант — розчиніть мильну стружку в окропі, а потім з’єднайте в рівних пропорціях з горілкою та оцтом. Такий склад наносять на півгодини перед прибиранням.

Сіль та оцет: для точкових плям

Для точкового видалення плям, що в’їлися, від кетчупу, ягід або шоколаду ідеально підходить паста з солі та оцту.

Насипте кілька столових ложок солі в миску. Додайте оцет до утворення густої кашки.

Нанесіть пасту на пляму і потріть її старою зубною щіткою пару хвилин. Коли забруднення зникне, змийте залишки вологою губкою і витріть поверхню насухо.