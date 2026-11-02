Шість стильних стрижок піксі для жінок після 60 років, які носять окуляри

Короткі стрижки для жінок після 60 років, які носять окуляри / © pexels.com

Реклама

Стрижка піксі має чимало варіацій: від акуратної форми з короткими скронями до асиметричної зачіски або легкої текстурованої стрижки з чубчиком. Вибір залежить від густоти волосся, форми обличчя, типу окулярів і того, скільки часу ви готові приділяти укладанню.

Видання Parade разом із професійними стилістами виділило шість варіантів піксі, які варто розглянути жінкам після 60 років, що носять окуляри.

Реклама

Текстурована піксі з короткими скронями

Текстурована піксі з короткими скронями / © Фото з відкритих джерел

Така стрижка має акуратні краї біля скронь і вух, а волосся на маківці залишається трохи довшим. Завдяки текстурі пасма виглядають рухливими, а зачіска зберігає форму без складного укладання.

Реклама

Цей варіант особливо добре підходить власницям масивних окулярів: короткі скроні допомагають збалансувати пропорції та не перевантажують образ. Верхню частину можна укладати пальцями, надаючи волоссю бажаного напрямку.

Асиметрична піксі

Асиметрична піксі / © Фото з відкритих джерел

Якщо хочеться виразнішої зачіски, варто придивитися до асиметричної піксі. У такій стрижці одна сторона довша за іншу, а перехід між пасмами створює динамічний силует.

Асиметрія добре поєднується з окулярами та додає образу сучасного характеру. Довший бік можна зачесати набік або залишити вільно спадати на чоло. Важливо, щоб перехід між довжинами був виконаний акуратно, а пасма не конфліктували з дужками окулярів.

Текстурований короткий кроп

Текстурований короткий кроп / © Фото з відкритих джерел

Текстурований кроп — вдалий вибір для жінок, у яких волосся стало тоншим або втратило природний об’єм. Перукар створює шари різної довжини, завдяки чому пасма лягають невимушено, а зачіска має виразнішу форму.

Реклама

Така стрижка пасує до різних типів оправ і не потребує складної щоденної укладки. Для створення текстури достатньо невеликої кількості легкого стайлінгового засобу. Головне — не використовувати надто багато продукту, щоб волосся не здавалося важким.

Піксі з м’яким чубчиком набік

Піксі з м’яким чубчиком набік / © Фото з відкритих джерел

Чубчик, укладений набік, обрамляє обличчя та привертає увагу до очей. Він також допомагає візуально поєднати лінію волосся з формою оправи.

Особливо вдалий вигляд такий варіант має з окулярами «котяче око» або моделями з виразними верхніми краями. Щоб чубчик не лежав рівно вздовж оправи, його варто залишити трохи рухливим і спрямувати вбік. Це також зручний спосіб змінити звичну зачіску без радикального скорочення довжини.

Легка піксі з тонкими пасмами

Легка піксі з тонкими пасмами / © Фото з відкритих джерел

Піксі з легкими, трохи нерівними пасмами створює м’який силует і не потребує ідеально гладкого укладання. Окремі пасма біля обличчя пом’якшують виразні вилиці та кути нижньої щелепи.

Реклама

Цей варіант підійде тим, хто віддає перевагу природному вигляду волосся. Стрижка добре поєднується як із тонкою металевою оправою, так і з окулярами середнього розміру. Для укладання достатньо легко підкреслити текстуру пальцями, не намагаючись зробити зачіску надто правильною.

Піксі з об’ємом на маківці

Піксі з об’ємом на маківці / © Фото з відкритих джерел

У цьому варіанті головний акцент — на піднятій верхній частині зачіски. Такий прийом допомагає візуально витягнути пропорції круглого обличчя й зробити силует виразнішим.

Стрижку можна адаптувати до різної густоти волосся: коротші боки створюють чіткішу форму, а довші пасма зверху додають об’єму. Для щоденного укладання підійде легкий мус або інший засіб для прикореневого об’єму.

Власницям видовженого обличчя краще уникати надмірної висоти на маківці й натомість додати трохи об’єму з боків або обрати м’якший чубчик.

Як вибрати коротку стрижку під окуляри

Щоб нова зачіска мала гармонійний вигляд, варто врахувати кілька деталей:

Форма обличчя. Для круглого обличчя часто підходить піксі з короткими боками й об’ємом зверху. Квадратні риси пом’якшують текстуровані пасма та чубчик. Овальне обличчя дає більше свободи у виборі форми. Розмір оправи. Великі окуляри добре поєднуються з акуратними скронями та чіткими контурами біля вух. Якщо оправа тонка й невелика, можна сміливіше експериментувати з текстурою та об’ємом. Тип волосся. Для тонкого волосся доречні багатошарові стрижки, які створюють візуальну густоту. Для кучерявого важливо враховувати природний напрямок завитків і те, як вони змінюють довжину після висихання. Посадка окулярів. Чубчик не повинен постійно потрапляти на верхній край оправи, а пасма біля скронь — заважати дужкам.

Є ще одна практична порада: попросіть перукаря завершити стрижку, коли на вас будуть окуляри. Так можна одразу побачити, як волосся лежить біля оправи, чи не закриває очі чубчик і чи зручно пасма розташовані біля скронь. Саме такий підхід рекомендують стилісти, опитані виданням Parade.

Як укладати піксі, щоб не витрачати багато часу

Коротка стрижка зазвичай потребує менше часу на щоденне укладання, однак результат залежить від правильно підібраної форми та засобів догляду:

Після миття обережно промокніть волосся рушником, не розтираючи його. Нанесіть невелику кількість легкого мусу для об’єму або крему для текстури — залежно від типу волосся. Висушіть волосся феном, спрямовуючи пасма пальцями. Насадка-концентратор допоможе точніше укласти окремі ділянки. За потреби виділіть кілька пасом невеликою кількістю пасти або помади для волосся. Якщо волосся кучеряве, використовуйте засіб для зволоження та підкреслення завитків, не розчісуючи їх після висихання.

Щоб зачіска залишалася акуратною, потрібно також регулярно коригувати її форму в перукаря. Частота залежить від швидкості росту волосся та бажаної довжини скронь і потилиці.

FAQ

Яка коротка стрижка найкраще підходить жінкам після 60 років?

Серед універсальних варіантів — текстурована піксі, короткий кроп і піксі з м’яким чубчиком. Для тонкого волосся варто розглянути багатошарову стрижку, яка додає візуального об’єму. Остаточний вибір залежить від форми обличчя, густоти волосся та того, якому укладанню ви віддаєте перевагу.

Які стрижки після 60 років візуально омолоджують?

Часто вдалий вигляд мають стрижки з м’якими пасмами біля обличчя, природним об’ємом і рухливою текстурою. Це може бути піксі з чубчиком набік, текстурований кроп або варіант з об’ємом на маківці. Важливо, щоб стрижка відповідала природній структурі волосся та не вимагала складного укладання щодня.

Новини партнерів

Новини партнерів