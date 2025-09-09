ТСН у соціальних мережах

Шість трендових стрижок для жінок 40+ на осінь 2025: від італійського каре до м’якої піксі

Такі зачіски дають можливість обрати свій неповторний стиль. А головним акцентом у стрижках цього осіннього сезону буде простота, природність та доглянутість волосся.

Які модні омолоджувальні стрижки для жінок за 40

Які модні омолоджувальні стрижки для жінок за 40 / © www.freepik.com/free-photo

Мода на стрижки цієї осені буде різноманітною: від класики, яка завжди виглядає бездоганно, до сміливих експериментальних рішень. Головна тенденція сезону — природність та легкість у догляді. Зіркові стилісти рекомендують обирати стрижки, які підкреслюють індивідуальність та не вимагають багато часу й зусиль на складне укладання.

Італійське каре

Які модні омолоджувальні стрижки для жінок за 40 / © Mixnews

Які модні омолоджувальні стрижки для жінок за 40 / © Mixnews

Це елегантна класика з новим звучанням, адже стрижка повертається у тренди з оновленим виглядом. Її головна особливість — м’які переходи довжини та природний об’єм. Італійське каре ідеально пасує жінкам за сорок із тонким волоссям, адже візуально робить його густішим. До того ж, має омолоджувальний ефект, що є приємним бонусом.

Подовжений боб

Які модні омолоджувальні стрижки для жінок за 40 / © Фото з відкритих джерел

Які модні омолоджувальні стрижки для жінок за 40 / © Фото з відкритих джерел

Стрижка є універсальною тому підійде для будь-якої форми обличчя. Подовжений боб залишається у топі вже кілька сезонів поспіль. Восени 2025 року стилісти радять поєднувати його з легким градуюванням або асиметрією. Така стрижка має чудовий вигляд як на прямому, так і на хвилястому волоссі.

М’яка піксі

Які модні омолоджувальні стрижки для жінок за 40 / © Фото з відкритих джерел

Які модні омолоджувальні стрижки для жінок за 40 / © Фото з відкритих джерел

На піку популярності цієї осені буде піксі з м’якими лініями. Вона підкреслює риси обличчя, додає свіжості образу, омолоджує та робить акцент на очах. Такий варіант підійде жінкам, які хочуть мати стильний вигляд і водночас не витрачати багато часу на укладання.

Каскад із чубчиком

Стрижка додає загальному образу динаміки та легкості, тому вважається також омолоджувальною. Класичний каскад буде особливо актуальним у поєднанні з подовженим чубчиком, який можна носити набік і прямо. Ця стрижка підходить власницям густого волосся та створює ефект живого руху.

Шеггі із рваними кінчиками

Які модні омолоджувальні стрижки для жінок за 40

Які модні омолоджувальні стрижки для жінок за 40

Для тих, хто любить сміливі рішення, шеггі з легкою недбалістю стане ідеальним варіантом. Рвані пасма додають об’єму, а укладання займає всього кілька хвилин. Особливо гарний вигляд матиме на волоссі середньої довжини.

Пряме волосся з рівним зрізом

Які модні омолоджувальні стрижки для жінок за 40 / © pixabay.com

Які модні омолоджувальні стрижки для жінок за 40 / © pixabay.com

Волосся середньої довжини цього сезону теж у тренді, але без складних переходів. Рівний зріз створює акуратний та доглянутий образ. Така стрижка чудово пасуватиме жінкам, які хочуть мати розкішний вигляд без будь-яких експериментів зі своїми локонами.

