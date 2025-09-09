Шість трендових стрижок для жінок 40+ на осінь 2025: від італійського каре до м’якої піксі

Які модні омолоджувальні стрижки для жінок за 40 / © www.freepik.com/free-photo

Мода на стрижки цієї осені буде різноманітною: від класики, яка завжди виглядає бездоганно, до сміливих експериментальних рішень. Головна тенденція сезону — природність та легкість у догляді. Зіркові стилісти рекомендують обирати стрижки, які підкреслюють індивідуальність та не вимагають багато часу й зусиль на складне укладання.

Італійське каре

Які модні омолоджувальні стрижки для жінок за 40 / © Mixnews

Це елегантна класика з новим звучанням, адже стрижка повертається у тренди з оновленим виглядом. Її головна особливість — м’які переходи довжини та природний об’єм. Італійське каре ідеально пасує жінкам за сорок із тонким волоссям, адже візуально робить його густішим. До того ж, має омолоджувальний ефект, що є приємним бонусом.

Подовжений боб

Які модні омолоджувальні стрижки для жінок за 40 / © Фото з відкритих джерел

Стрижка є універсальною тому підійде для будь-якої форми обличчя. Подовжений боб залишається у топі вже кілька сезонів поспіль. Восени 2025 року стилісти радять поєднувати його з легким градуюванням або асиметрією. Така стрижка має чудовий вигляд як на прямому, так і на хвилястому волоссі.

М’яка піксі

Які модні омолоджувальні стрижки для жінок за 40 / © Фото з відкритих джерел

На піку популярності цієї осені буде піксі з м’якими лініями. Вона підкреслює риси обличчя, додає свіжості образу, омолоджує та робить акцент на очах. Такий варіант підійде жінкам, які хочуть мати стильний вигляд і водночас не витрачати багато часу на укладання.

Каскад із чубчиком

Стрижка додає загальному образу динаміки та легкості, тому вважається також омолоджувальною. Класичний каскад буде особливо актуальним у поєднанні з подовженим чубчиком, який можна носити набік і прямо. Ця стрижка підходить власницям густого волосся та створює ефект живого руху.

Шеггі із рваними кінчиками

Які модні омолоджувальні стрижки для жінок за 40

Для тих, хто любить сміливі рішення, шеггі з легкою недбалістю стане ідеальним варіантом. Рвані пасма додають об’єму, а укладання займає всього кілька хвилин. Особливо гарний вигляд матиме на волоссі середньої довжини.

Пряме волосся з рівним зрізом

Які модні омолоджувальні стрижки для жінок за 40 / © pixabay.com

Волосся середньої довжини цього сезону теж у тренді, але без складних переходів. Рівний зріз створює акуратний та доглянутий образ. Така стрижка чудово пасуватиме жінкам, які хочуть мати розкішний вигляд без будь-яких експериментів зі своїми локонами.