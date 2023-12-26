П'ять «важливих» методів макіяжу, які приховують зморшки: їх повинна знати кожна жінка старше 50

Те, що з віком на шкірі з'являються мімічні зморшки є цілком нормальним явищем. Звичайно, можна вдатися до різноманітних процедур, які пропонує сучасна кометологія, мета яких відтермінувати старіння шкіри. Якщо ви не прихильниця цих методів, допоможе макіяж.

Але, якщо не знати певних правил та хитрощів макіяж, навпаки, може посилити проблеми. Неправильно підібрані засоби, неправильно нанесений макіяж можуть ще й спровокувати появу нових зморщок. В той час як правильна техніка макіяжу може значно покращити вигляд вашої шкіри

Як приховати зморшки: 6 основних методів макіяжу

Зволоження шкіри перед макіяжем

Макіяж у будь-якому віці повинен починатися зі зволоження шкіри. Після очищення шкіри та нанесення сироватки, підібраної під тип вашої шкіри, обов'язково нанесіть один або декілька шарів зволожувального крему з поживними й зволожувальними інгредієнтами, такими як кераміди та гіалуронова кислота. Після того, як шкіра вбере вологу протягом 10 хвилин, нанесіть праймер та основу для макіяжу, наприклад тональний крем і консилер. Косметика на добре зволожену шкіру лягає дуже гладко, ви зразу побачите різницю.

Виберіть та нанесіть потрібний праймер

Праймер є обов’язковим кроком між доглядом за шкірою та нанесенням основи. Не всі праймери однакові, виберіть потрібний вашій шкірі праймер - який більше зволожує шкіру або, який видаляє жир і створює матове покриття. За необхідності можна вибрати праймери, що розмивають пори. Такі праймери містять інгредієнти, які роблять вашу шкіру шовковистою гладкою та мінімізують видимість пір.

Обов'язково крем або патчі під очі

Нанесіть під очі крем для повік або холодні патчі, щоб зволожувати шкіру та зняти набряклість шкіри. Шкіра під очима видає ознаки старіння в першу чергу, а хороший крем під очі та зволожуючі патчі можуть мінімізувати появу зморшок під очима.

Приховайте недоліки за допомогою коректора

Незалежно від того, скільки вам років, прищі все ще можуть виникати. Застосування колор-коректора зеленого кольору може зменшити почервоніння. Після цього нанесіть точку коректора та дуже добре розтушуйте, щоб ваша шкіра виглядала рівненькою та гладкою.

Виберіть та нанесіть тональний крем під тон шкіри

Якщо обрати занадто світлий для вашої шкіри тональний крем, то вона матиме вигляд схожий на крейду і ще більше привертатиме уваги до зморшок та заломів. Занадто темна тональна основа може зробити вашу шкіру червонуватою чи помаранчевою, або навіть на вигляд злегка брудною.

Якщо тональна основа підібрана правильно, вона зливатиметься з вашою шкірою і матиме природний вигляд, а вид у вас буде молодим та свіжим.

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