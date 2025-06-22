Шість знаків зодіаку, які постійно закохуються не в тих: чому їм так не щастить у коханні

Яким знакам зодіаку не щастить у коханні / © www.freepik.com/free-photo

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Розповідаємо, які знаки зодіаку постійно потрапляють у пастку невдалих стосунків.

Діва

Коли цей знак закохується, він повністю занурюється у стосунки, забуваючи про власні потреби. Бажання Діви зробити все для щастя свого партнера, часто призводить до того, що нею користуються. Астрологи рекомендують цьому знакові не жертвувати собою, навчитися бачити перші тривожні сигнали і не плутати любов із залежністю від чужого схвалення.

Близнята

Близнята — відверті, яскраві та надзвичайно емоційні особистості. Однак саме ці якості часто роблять їх мішенню для тих, хто шукає легкості та розваг. Їхня щирість та віра в людей змушують виправдовувати навіть тих партнерів, які завдають їм неймовірного болю. Близнятам слід більше довіряти своїй інтуїції та не боятись ставити особисті межі.

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Рак

Цей знак зодіаку вірить у долю і кожного разу сподівається, що цього разу почуття дійсно справжнє. Але його щирість та відкритість часто обертаються болем, коли партнер не відповідає взаємністю. Їм важливо не кидатись у вир почуттів із головою і навчитися довіряти вчинкам, а не словам.

Водолій

Водолії часто живуть у своїх мріях і уявленнях про ідеальне кохання. Однак у реальному житті вони стикаються з людьми, які не здатні дати їм ту глибину почуттів, на яку вони заслуговують. Водоліям потрібно навчитися розпізнавати справжні наміри інших людей.

Риби

Риби — справжні романтики і неабиякі мрійники. Вони закохуються швидко і щиро, але часто їхні обранці роблять їм боляче. Доброта та готовність прощати робить Риб вразливими до маніпуляцій. Щоб уникнути токсичних стосунків, цьому знакові треба звертати увагу на дії, а не обіцянки.

Терези

Терези понад усе прагнуть стосунків, де пануватимуть гармонія та щирі почуття. Вони готові довго триматися за взаємини, навіть якщо ті давно втратили будь-який сенс і не приносять задоволення. Тому Терезам необхідно навчитися відпускати те, що більше не служить їм, це дасть можливість побудувати нові щасливі стосунки.

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