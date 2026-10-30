Шкаралупа злітатиме сама: додайте це у воду під час варіння яєць для легкого чищення

Як легко почистити варені яйця / © pexels.com

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Варені яйця нерідко складно почистити: шкаралупа відривається дрібними шматочками, тягне за собою білок, і замість гладкого яйця залишається нерівна поверхня. Один із домашніх способів полегшити чищення — додати у воду трохи харчової соди. Про вплив лужності на відокремлення шкаралупи йдеться, зокрема, у матеріалі науково-популярного видання The Conversation. Водночас фахівці зауважують: на результат впливають і свіжість яєць, і спосіб їх охолодження.

Навіщо додавати соду під час варіння яєць

Харчова сода робить воду лужною. Зміна кислотно-лужного середовища допомагає послабити зчеплення внутрішньої оболонки шкаралупи з білком. Особливо актуальним цей прийом може бути для дуже свіжих яєць, які зазвичай чистяться складніше.

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На літр води варто додати половину чайної ложки соди. Більшу кількість використовувати не варто: вона не гарантує кращого результату, зате може надати яйцям специфічного сірчаного присмаку або запаху.

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Як варити яйця, щоб шкаралупа легко відходила

Щоб отримати гарний результат, дотримуйтеся простого алгоритму:

Покладіть яйця в каструлю так, щоб вони лежали в один шар. Залийте водою, щоб вона повністю їх покривала. Додайте половину чайної ложки харчової соди на літр води. Доведіть до кипіння та варіть до бажаного ступеня готовності. Після варіння відразу перекладіть яйця в миску з дуже холодною водою, за можливості — з льодом. Залиште їх охолоджуватися приблизно на 10–15 хвилин.

Різке охолодження зупиняє подальше приготування та допомагає білку відокремитися від оболонки. Саме цей етап часто має більше значення для легкого чищення, ніж додавання будь-яких інгредієнтів у воду.

Після охолодження злегка постукайте яйцем об стіл, щоб шкаралупа вкрилася дрібними тріщинами. Потім обережно покатайте його долонею, починаючи чистити з тупішого кінця, де розташована повітряна камера. За потреби робіть це під тонким струменем прохолодної води.

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