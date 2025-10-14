ТСН у соціальних мережах

Різне
357
3 хв

Шкаралупа злітатиме сама: простий трюк, щоб варені яйця чистилися ідеально

Існує простий спосіб, щоб варені яйця завжди чистилися легко і без зайвих зусиль. Для цього знадобиться лише один копійчаний засіб, який допоможе шкаралупі відділятися практично самостійно.

Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Яйця

Яйця / © unsplash.com

Чищення варених яєць часто перетворюється на справжнє випробування, коли шкаралупа відривається разом з білком, залишаючи неапетитний вигляд. Однак популярна блогерка Керрі Велпдейл поділилася простим, проте геніальним лайфгаком, який вирішує цю проблему раз і назавжди. Все, що для цього потрібно, — додати у воду один інгредієнт, який є майже на кожній кухні.

Про це пише Express.

У своєму відео, яке набрало тисячі переглядів, Керрі показує простий процес. Перш ніж опустити яйця у воду, вона додає в каструлю одну чайну ложку звичайної харчової соди.

Після того, як яйця зварилися, вона легко розбиває шкаралупу і знімає її буквально кількома рухами пальців, отримуючи ідеально гладеньке яйце.

«Хто ще ненавидить вовтузитися з вареними яйцями, які ніяк не очищаються? Ось чудовий лайфгак: додайте 1 чайну ложку харчової соди у воду під час кип’ятіння — і шкаралупа зісковзне практично сама», — написала блогерка.

Секрет цього трюку полягає в хімії. Харчова сода є лугом, і її додавання у воду підвищує рівень pH. Це допомагає білку менше прилипати до внутрішньої мембрани шкаралупи, завдяки чому вона відділяється набагато легше. До речі, саме тому старіші яйця чистяться краще за свіжі — з часом їхній pH природним чином стає більш лужним.

Альтернатива від шеф-кухаря

Існує ще один дієвий метод, який шеф-кухар Крістофер Кімбалл назвав «святим Граалем» для ідеально чистих яєць. Він полягає у використанні крижаної ванни.

Одразу після варіння яйця потрібно опустити у велику миску з льодом і водою рівно на три хвилини. За словами шефа, через різкий перепад температур білок всередині яйця стискається і відходить від шкаралупи, що дозволяє почистити його бездоганно.

Нагадаємо, запеклі суперечки про те, чи варто тримати яйця в холодильнику, поширилися соцмережами в усьому світі. Одні вважають це зайвим, інші — питанням безпеки. Експерти ж зазначають, що це залежить від того, миті яйця чи ні.

Щойно знесене яйце має природний захисний шар — кутикулу. Вона формується на поверхні шкаралупи та складається з глікопротеїнів, невеликої кількості жирів і вуглеводів. Її головне завдання — запобігати проникненню бактерій, зокрема сальмонели, всередину.

У більшості європейських країн, зокрема в Україні, яйця не миють, щоб зберегти цей природний бар’єр. Завдяки цьому їх можна тримати за кімнатної температури протягом кількох тижнів, якщо кутикула не пошкоджена. Водночас це не гарантує повної безпеки: захисний шар може бути частково зруйнований, і часто це непомітно.

Щодо варених яєць, їх радять споживати протягом тижня після приготування незалежно від того, чи вони очищені. Страви з яєць також потрібно тримати в холодильнику та вживати не пізніше, ніж через 3–4 дні.

Отже, у країнах, де яйця миють перед продажем, їх треба зберігати винятково в холодильнику. В регіонах, де яйця продають немитими, допускається кімнатне зберігання, проте лише за умови цілісності кутикули. В разі сумнівів фахівці радять віддавати перевагу охолодженню — це безпечніше як для здоров’я, так і для збереження якості продукту.

