Шкрябало на весь дім: жінка почула дивні звуки під ногами та не повірила своїм очам (відео)

Курйозний інцидент стався в англійському графстві Ессекс. 33-річна Емі Фуксія Шоу, яка займається реновацією свого нового помешкання, виявила під дошками підлоги неочікуваного гостя — дику лисицю. Відео з твариною швидко стало вірусним у Мережі, зібравши понад 1,4 мільйона переглядів.

Про це повідомляє видання Newsweek.

Несподівана знахідка

Власниця будинку розповіла, що наразі не проживає в будівлі через ремонтні роботи. Під час чергового візиту вона почула дивне шкрябання. Спочатку жінка припустила, що до кімнати забіг кіт сусіда, проте реальність виявилася іншою.

«Я відчинила задні двері, щоб штукатурка швидше висихала, і невдовзі почула щось унизу. Я подумала, що сусідський кіт спустився туди, але не змогла його знайти. Я заблокувала двері дошкою, щоб він не зайшов назад, а потім обернулася і побачила обличчя, яке дивилося на мене з-під підлоги», — цитує Newsweek слова власниці будинку.

У Британії лисиця оселилася під підлогою будинку, де триває ремонт. / © соцмережі

Виявилося, що під дошками застрягла лисиця. Тварина перебувала в пастці близько 20 хвилин і виглядала наляканою.

Порятунок «орендаря»

Емі намагалася виманити звіра за допомогою собачого корму. Проте лисиця не могла самостійно вибратися. Зрештою жінці довелося звернутися за порадою до будівельників.

«Воно дряпалося, намагаючись вибратися, і важко дихало від небезпеки. Тож я зателефонувала будівельнику, і вони розповіли мені про нещільно приховану підлогову дошку під їхнім обладнанням. Я відсунула її та підняла підлогу. Потім лисиця невдовзі вибралася», — розповіла Шоу.

Щоб переконатися, що під будинком не залишилося інших лисиць чи лисенят, власниця оглянула простір за допомогою камери телефону, але більше нікого не знайшла.

Реакція Мережі

Відео з «інспектором підлоги» викликало жваве обговорення в TikTok. Користувачі жартували про «нову систему розподілу лисиць» та припускали, що тварина просто прийшла перевірити якість ремонтних робіт.

Сама ж Емі Фуксія Шоу зазначила, що цей випадок змусив її замислитися про співіснування з дикою природою.

«Хоча я не хочу лисицю в своєму будинку, це змусило мене подумати, що наші сади — це також і їхні домівки. Я думаю, людям сподобалося відео, бо ми маємо слабкість до дикої природи», — підсумувала вона.

