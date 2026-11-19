Навіщо кладуть фольгу під килим / © Фото з відкритих джерел

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Звичайна алюмінієва фольга може стати несподіваним помічником у догляді за оселею. Її кладуть під килим не лише заради цікавості: за допомогою цього простого матеріалу можна попередньо перевірити, чи не накопичується волога під покриттям. Особливо корисний такий метод у приватних будинках, квартирах на перших поверхах і приміщеннях із холодною бетонною підлогою.

Як перевірити вологість під килимом за допомогою фольги

Цей побутовий тест ґрунтується на простому принципі: алюміній майже не пропускає водяну пару. Якщо щільно закріпити фольгу на підлозі, вона допоможе побачити, з якого боку з’являється конденсат. Для перевірки знадобиться звичайна кухонна фольга, скотч і приблизно доба часу.

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Відсуньте килим і виберіть ділянку підлоги, де відчувається холод або з’явився підозрілий запах. Витріть поверхню насухо, щоб залишки води не вплинули на результат. Відріжте шматок фольги розміром приблизно 30 на 30 см. Покладіть його на підлогу та щільно закріпіть скотчем по всьому периметру, щоб повітря не потрапляло під краї. Залиште фольгу приблизно на 24 години, не пересуваючи її. Зніміть матеріал і перевірте обидві поверхні.

Якщо краплі води з’явилися на боці фольги, який контактував із підлогою, це може свідчити про надходження вологи. Якщо конденсат утворився на зовнішній поверхні, імовірною причиною є волога з повітря приміщення, яка осіла на холодній поверхні.

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Що робити, якщо під фольгою з’явилася волога

Якщо тест показав ознаки сирості з боку підлоги, не варто просто повертати килим на місце. Спочатку потрібно перевірити, чи немає протікання труб, тріщин, проблем із гідроізоляцією або надходження вологи з ґрунту. У приватному будинку особливу увагу варто приділити підлозі над підвалом або неопалюваним простором.

Якщо конденсат з’явився з боку кімнати, варто перевірити вентиляцію, рівень вологості та температуру підлоги. Допоможуть регулярне провітрювання, усунення джерел надмірної вологи й підтримання комфортного мікроклімату.

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