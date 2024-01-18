Що будуть носити француженки 2024 року: п'ять предметів гардероба, які завжди будуть в тренді

Що буде в моді 2024 року, що носитимуть француженки

В чому секрет французького стилю? у шармі та тих простих класичних предметів гардероба, які завжди виглядають стильно, з яких можна створювати привабливі образи.

Експерти рекомендують взяти собі на замітку ці п'ять вічних речей, які неодмінно носитимуть парижанки у 2024 році.

Класичні штани

Класичні штани найчастіше асоціюються з офісним стилем. Але француженки доводять, що така модель штанів підходить до всього. Будь-який образ в поєднанні зі штани з високою талією та ретельно випрасуваною складкою спереду виглядатиме стильно. Класичні штани ідеально поєднуються із сорочкою та піджаком, але не тільки - однотонна футболка, вільний світшот та светр в поєднанні з такою моделлю також буде виглядати не перевершено.

Колір може бути різний, крім класичного чорного, паризькі дівчата люблять класичні штани білого кольору, кольору слонової кістки та ванілі.

Класичні чорні штани

Чорний колір та чорні блузи

Як відомо, чорний колір дуже люблять француженки. Він не виходив з моди, але в цьому сезоні він побив всі рекорди — згідно з Tagwalk, ми не бачили стільки чорного на подіумах протягом шести сезонів.

Можна носити його у варіанті total-look, а можна вільно поєднувати з іншими кольорами. Одним із головних елементів гардероба в цьому відтінку буде блуза. Француженки люблять моделі вільного крою з романтичними деталями — бантами, об’ємними рукавами й елегантними комірами.

Великі сумки

Як стверджують експерти, світові бренди в останніх колекціях продемонстрували своє захоплення моделями великих сумок, тому вони рекомендують дістати їх зі шафи. Бо зовсім скоро ми побачимо їх на вулицях.

Великі сумки, фото:@juliesfi

Денім

Джинсовий одяг переживає черговий бум. Звичайно в гардеробі кожної француженки та не лише, обов`язково знайдеться хоча б одна пара джинсів, у цьому сезоні дизайнери пропонують різні елементи одягу з популярної тканини — джинсову куртку, сорочку, спідницю.

Джинсова сорочка

Шкарпетки

Ми вже писали про тренд на носіння шкарпеток.

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Паризькі модниці також приєдналися до шанувальників цього аксесуару. Вони люблять носити теплі бавовняні шкарпетки, червоні з чорним луком, або поєднують, здавалося б не поєднане - елегантне взуття на шпильці із компресійними гольфами.

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