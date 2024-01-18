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Що будуть носити француженки 2024 року: п'ять предметів гардероба, які завжди будуть в тренді

Що будуть носити француженки 2024 року: п'ять предметів гардероба, які завжди будуть в тренді

Що носитимуть 2024 року француженки

Що буде в моді 2024 року, що носитимуть француженки

В чому секрет французького стилю? у шармі та тих простих класичних предметів гардероба, які завжди виглядають стильно, з яких можна створювати привабливі образи.  

Експерти рекомендують взяти собі на замітку ці п'ять вічних речей, які неодмінно носитимуть парижанки у 2024 році. 

Класичні штани

Класичні штани найчастіше асоціюються з офісним стилем.  Але француженки доводять, що така модель штанів підходить до всього. Будь-який образ в поєднанні зі штани з високою талією та ретельно випрасуваною складкою спереду виглядатиме стильно. Класичні штани ідеально поєднуються із сорочкою та піджаком, але не тільки - однотонна футболка, вільний світшот та светр в поєднанні з такою моделлю також буде виглядати не перевершено.

Колір може бути різний, крім класичного чорного, паризькі дівчата люблять класичні штани білого кольору, кольору слонової кістки та ванілі. 

Класичні чорні штани / ©
Класичні чорні штани

Чорний колір та чорні блузи 

Як відомо, чорний колір дуже люблять француженки. Він не виходив з моди, але в цьому сезоні він побив всі рекорди —   згідно з Tagwalk, ми не бачили стільки чорного на подіумах протягом шести сезонів. 

Можна носити його у варіанті total-look, а можна вільно поєднувати з іншими кольорами. Одним із головних елементів гардероба в цьому відтінку буде блуза. Француженки  люблять моделі вільного крою з романтичними деталями — бантами, об’ємними рукавами й елегантними комірами. 

Великі сумки 

Як стверджують експерти, світові бренди в останніх колекціях продемонстрували своє захоплення моделями великих сумок, тому вони рекомендують дістати їх зі шафи. Бо зовсім скоро ми побачимо їх на вулицях. 

Великі сумки, фото:@juliesfi / ©
Великі сумки, фото:@juliesfi

Денім

Джинсовий одяг переживає черговий бум.  Звичайно в гардеробі кожної француженки та не лише, обов`язково знайдеться хоча б одна  пара джинсів, у цьому сезоні дизайнери пропонують різні елементи  одягу з популярної тканини — джинсову куртку, сорочку, спідницю. 

Джинсова сорочка / ©
Джинсова сорочка

Шкарпетки

Ми вже писали про тренд на носіння шкарпеток.

Паризькі модниці також приєдналися до шанувальників цього аксесуару. Вони люблять носити теплі бавовняні шкарпетки, червоні з чорним луком, або поєднують, здавалося б не поєднане - елегантне взуття на шпильці із компресійними гольфами.

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