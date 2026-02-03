Шок для власників котлів: інженер пояснив, чому системи опалення масово виходять з ладу і що робити

Чому котли виходять з ладу / © Pixabay

Під час тривалих відключень електроенергії котли в українських домівках масово виходять з ладу — і справа не в морозах. Як пояснив інженер теплопостачальної компанії Олег, ключова проблема полягає у відсутності циркуляції теплоносія.

«Коли електрики немає, насоси зупиняються, і вода перестає циркулювати. Без руху теплоносія котли просто замерзають — це й є основна причина поломок», — зазначив фахівець.

За його словами, більшість систем опалення не розраховані на тривалі блекаути. Щоб уникнути проблем, варто встановити резервне джерело живлення — ДБЖ або генератор.

Інженер також наголосив на правильному розташуванні котла: він повинен стояти у спеціальному приміщенні, а не на балконах чи в неопалюваних кімнатах.

У разі відсутності електрики Олег радить або забезпечити мінімальну циркуляцію води, або повністю злити її з системи. «Навіть невелика кількість замерзлої води може пошкодити теплообмінник, бо його стінки дуже тонкі. Тому краще зливати воду повністю, бажано видуваючи залишки компресором», — пояснив він.

Інженери стверджують: такі випадки стали масовими і пов’язані не з якістю котлів, а з умовами їх експлуатації під час тривалих відключень електроенергії.