Жировий наліт з’являється, коли какао-масло «мігрує» на поверхню шоколаду через нагрівання / © Pixabay

Реклама

Шоколад - один з найпопулярніших десертів у світі. Але він може засмутити своїм зовнішнім виглядом — білим нальотом.

Чому з’являється білий наліт на шоколаді та чи можна їсти такий смаколик — пише Popular Science.

Існує два основних види шоколадного нальоту: цукровий наліт і жировий наліт.

Реклама

Цукровий наліт

Коли ми дістаємо шоколадну плитку з холодильника і залишаємо її без упаковки на столі, вода з навколишнього теплого повітря може конденсуватися на поверхні холодного шоколаду. Ця волога розчиняє частину цукру на поверхні шоколаду: коли вода випаровується, цукор залишається у вигляді найдрібніших кристалів, утворюючи біле порошкоподібне покриття.

Це і називається цукровим нальотом. Однак шоколад усе ще придатний для вживання, просто має не надто гарний вигляд.

Жировий наліт

Шоколад також може побіліти, навіть якщо не зберігається в холодильнику. Нариклад, якщо залишити шоколадну плитку на сонці, а потім охолодити, це може призвести до утворення білого нальоту. Цей наліт називається жировим і утворюється, коли какао-масло всередині шоколаду повільно змінює свою форму.

Якщо білий наліт видно тільки на поверхні, шоколад можна вживати без шкоди для здоров’я.

Реклама

Нагадаємо, вчені зробили нове відкриття, яке показує, що природна сполука з темного шоколаду може впливати на уповільнення біологічного старіння людини.