Шоколадний манікюр// фото: ladyindress.com.ua

Осінь 2025 року обіцяє бути по-справжньому смачною і чарівною завдяки шоколадному манікюру, як стверджують екпсерти, — це головний тренд сезону. Цей стильний напрямок із теплими відтінками коричневого кольору плідно поєднує елегантність і затишок, ніби створений для того, щоб делікатно огортати руки, як улюблений гарячий шоколад. Від глянсових тонів молочного шоколаду до насичених кольорів гіркого какао — тенденція запрошує щодня занурюватися у світ гурманських відчуттів та мелодійного блиску.

Шоколадний манікюр — чому він в тренді

Натхненням для цієї тенденції стала текстура гарячого шоколаду, який повільно густіє на плиті, що зумовлює вибір теплого насиченого коричневого кольору з блискучим майже дзеркальним фінішем. Такий манікюр передає відчуття затишку і тепла, які так цінуються в холодну пору року.

Головна чарівність шоколадного манікюру полягає у глибині кольору та блиску. Глянсове покриття створює ефект «загартованого шоколаду», який світиться на світлі, наче розкішна глазур. У поєднанні з візерунками карамелі або матовими вкрапленнями він набуває особливої розкоші. Найпопулярніші варіанти — молочний шоколад, що підкреслює ніжність і природність, карамельний відтінок із ігристими акцентами, гіркий шоколад для прихильників драматичних образів і мокачино — мікс кави з шоколадом для теплих динамічних образів.

Манікюр — молочний шоколад

Манікюр — карамельний манікюр

Манікюр — гіркий шоколад

Модні версії шоколадного манікюру — шоколадний френч, шоколад плюс золото

Однією з модних технік сезону став шоколадний френч із базою кольору молочного шоколаду та кінчиками відтінків мигдалю або карамелі, який вигідно робить пальці витягнутими й витонченими.

Шоколадний френч

Для шанувальниць блиску й розкоші чудовим вибором стане поєднання шоколадних відтінків із золотими акцентами: це тонкі лінії, фольга або мерехтливий пилок.

Шоколадний манікюр

Для гармонійності образу стильні поради рекомендують обирати форму нігтів «балерина» або чіткий квадрат, оскільки шоколадні відтінки найкраще підкреслюють чіткі силуети.

Блиск глянцю додає нігтям об’єму і виглядає неймовірно смачно, ніби глазурований бісквіт.

Крім того, гра з текстурами комбінування матового й глянцевого покриття, а також мінімалістичні карамельні деталі або бронзові відблиски виводять дизайн на новий рівень модної естетики.

Шоколадний манікюр також відзначають за унікальну універсальність — він пасує абсолютно до будь-якого відтінку шкіри та вдало поєднується з вовняними светрами і вечірніми сукнями. Крім того, цей стиль ідеально вписується як у офісний дрес-код, так і в святкові заходи, забезпечуючи баланс між класикою і сучасністю.