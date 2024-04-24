Шовкові штани — найновіший тренд 2024 року, вони вишукані та комфортні

Штани, які будуть в тренді 2024 року

На думку експертів, шовкові штани в сезоні весна, літо обіцяють стати новим трендом. Ці штани допоможуть створити елегантний вигляд, водночас почуватися зручно та комфортно.

Виготовлені з м’якої тканини шовкові штани природно додадуть вишуканості образу, зберігаючи при цьому розслаблений і невимушений силует. Вони чудово доповнять міжсезонний гардероб, через те, що вдало поєднуються з багатьма речами.

Універсальність шовкових штанів

Шовкові штани не лише чудово поєднуються з шовковою блузкою чи легкою сорочкою, а й врівноважать важкий джемпер чи кардиган.

Шовкові штани з кардіганом

Для вечірки буде розкішним поєднанням кашемірового в’язаного верху з шовковими штанами.

Для літнього образу буде саме те, що потрібно, - поєднання шовкових штанів із босоніжками на ремінцях і верхом-бандо.

Шовкові штани з бандо

Шовкові штани можуть бути різного кольору та різних моделей. Образ із шовковими штанами не потребує великої кількості аксесуарів, тому що сам блиск тканини додає йому грайливості. Шовкові штани можна носити з кросівками, мінімалістичними, модними балетками із топом чи оверсайз-футболкою тощо.

Шовкові штани з принтом

Шовкові штани зеленого кольору

Шовкові штани з кросівками

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