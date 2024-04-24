Шовкові штани — найновіший тренд 2024 року, вони вишукані та комфортні

Штани, які будуть в тренді 2024 року
На думку експертів, шовкові штани в сезоні весна, літо обіцяють стати новим трендом. Ці штани допоможуть створити елегантний вигляд, водночас почуватися зручно та комфортно.
Виготовлені з м’якої тканини шовкові штани природно додадуть вишуканості образу, зберігаючи при цьому розслаблений і невимушений силует. Вони чудово доповнять міжсезонний гардероб, через те, що вдало поєднуються з багатьма речами.
Універсальність шовкових штанів
Шовкові штани не лише чудово поєднуються з шовковою блузкою чи легкою сорочкою, а й врівноважать важкий джемпер чи кардиган.
Для вечірки буде розкішним поєднанням кашемірового в’язаного верху з шовковими штанами.
Для літнього образу буде саме те, що потрібно, - поєднання шовкових штанів із босоніжками на ремінцях і верхом-бандо.
Шовкові штани можуть бути різного кольору та різних моделей. Образ із шовковими штанами не потребує великої кількості аксесуарів, тому що сам блиск тканини додає йому грайливості. Шовкові штани можна носити з кросівками, мінімалістичними, модними балетками із топом чи оверсайз-футболкою тощо.
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