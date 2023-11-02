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Шпалери будуть, як нові: чим відмити сліди від маркера, плями від вина, соку, зеленки й жиру

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
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Шпалери будуть, як нові: чим відмити сліди від маркера, плями від вина, соку, зеленки й жиру

Як відмити шпалери / Фото: pixabay.com

Як відмити шпалери, що не миються, і не пошкодити їх, як позбутися жовтизни і бруду за допомогою підручних засобів.

Шпалери, як і будь-які інші поверхні, доволі швидко брудняться, особливо якщо в оселі є маленькі дітки, які люблять помалювати, чи домашні улюбленці. Але такій проблемі можна швидко зарадити за допомогою копійчаних засобів, які є напохваті в кожної господині. Розповідаємо, як визначити, чи можна мити шпалери, і як швидко вивести плями, не пошкодивши декоративне покриття.

Як відмити шпалери, що не миються, і не пошкодити їх

Щоб не завдати шкоди такому декору, треба уважно вивчити маркування, яке є на пакуванні шпалер. Це необхідно для того, щоб вони після процесу очищення не втратили свого первісного вигляду і привабливості. Така інформація зазвичай зазначена піктограмами у вигляді хвиль.

  • Одна хвиля – це означає, що шпалери стійкі до вологи, їх можна протирати вологою ганчіркою.
  • Дві хвилі – таку піктограму мають шпалери, які можна мити вологою губкою і мильним розчином.
  • Три хвилі мають ті шпалери, які можна очищати мийними засобами, бо вони водостійкі.
  • Якщо зображена щітка, то шпалери можна терти щіткою також.

Як відбілити пожовклі та брудні шпалери і чим їх мити

Щоб відмити шпалери від жовтизни та бруду, не варто йти до магазину по спеціальні засоби. Все, що потрібно, напевно, знайдеться на кухні кожної господині.

  • Спирт чудово впорається із плямами від червоного вина, фруктового соку чи слідами від маркера. Оскільки спирт є розчинником, він видалить навіть такі складні забруднення. Потрібно намочити спиртом ватний тампон і потерти пляму до повного зникнення. Також спиртом можна прибрати канцелярський клей. Після процедури спирт не треба змивати водою, він сам швидко випаровується.
  • Оцет, соляна кислота і лимон. Кислота – це також досить ефективний засіб проти будь-яких плям на шпалерах. Речовину варто вибирати залежно від виду плям. Якщо треба відмити жовтизну від нікотину, жиру або слід від маркера, тоді у пригоді стане лимонна кислота чи лимонний сік. Їх треба розвести у воді і змоченою губкою добре потерти пляму, поки вона не зникне. Оцет чудово впорається із клеєм, його треба нанести на пляму в чистому вигляді. Соляна кислота відчистить плями від зеленки. Потрібно нанести розчин кислоти на шматочок тканини, потерти забруднення і залишити на 5 хвилин. Потім витерти вологою губкою.
  • Господарське мило підійде для того, щоб зняти зі шпалер легке забруднення від жиру чи пилу. Потрібно розвести натерте мило у воді за пропорцією 1:10, змочити губку в мильному розчині та протерти шпалери. А потім пройтися по поверхні сухою губкою.
  • Перекис водню. Аптечний засіб чудово впорається із барвниками, плямами від крові чи соку. Його можна використовувати лише на світлих шпалерах, бо він освітлює матеріал. Треба змочити шматочок тканини в розчині і протерти пляму, після її оброблення змийте перекис чистою водою.
  • Сода – це універсальний засіб для чищення, тому вона чудово впорається з проблемою бруду на шпалерах. Із харчової соди та води треба зробити пасту і нанести на забруднення на 15-20 хвилин, опісля змити водою.
  • Тальк чудово змиває жир. Для цього треба присипати ним жирну пляму, накрити папером і залишити на 20 хвилин. Потім м’якою щіткою зчистити засіб зі шпалер, за потреби можна повторити процедуру.

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