Шпалери будуть, як нові: чим відмити сліди від маркера, плями від вина, соку, зеленки й жиру

Як відмити шпалери, що не миються, і не пошкодити їх, як позбутися жовтизни і бруду за допомогою підручних засобів.

Шпалери, як і будь-які інші поверхні, доволі швидко брудняться, особливо якщо в оселі є маленькі дітки, які люблять помалювати, чи домашні улюбленці. Але такій проблемі можна швидко зарадити за допомогою копійчаних засобів, які є напохваті в кожної господині. Розповідаємо, як визначити, чи можна мити шпалери, і як швидко вивести плями, не пошкодивши декоративне покриття.

Як відмити шпалери, що не миються, і не пошкодити їх

Щоб не завдати шкоди такому декору, треба уважно вивчити маркування, яке є на пакуванні шпалер. Це необхідно для того, щоб вони після процесу очищення не втратили свого первісного вигляду і привабливості. Така інформація зазвичай зазначена піктограмами у вигляді хвиль.

Одна хвиля – це означає, що шпалери стійкі до вологи, їх можна протирати вологою ганчіркою.

Дві хвилі – таку піктограму мають шпалери, які можна мити вологою губкою і мильним розчином.

Три хвилі мають ті шпалери, які можна очищати мийними засобами, бо вони водостійкі.

Якщо зображена щітка, то шпалери можна терти щіткою також.

Як відбілити пожовклі та брудні шпалери і чим їх мити

Щоб відмити шпалери від жовтизни та бруду, не варто йти до магазину по спеціальні засоби. Все, що потрібно, напевно, знайдеться на кухні кожної господині.

Спирт чудово впорається із плямами від червоного вина, фруктового соку чи слідами від маркера. Оскільки спирт є розчинником, він видалить навіть такі складні забруднення. Потрібно намочити спиртом ватний тампон і потерти пляму до повного зникнення. Також спиртом можна прибрати канцелярський клей. Після процедури спирт не треба змивати водою, він сам швидко випаровується.

чудово впорається із плямами від червоного вина, фруктового соку чи слідами від маркера. Оскільки спирт є розчинником, він видалить навіть такі складні забруднення. Потрібно намочити спиртом ватний тампон і потерти пляму до повного зникнення. Також спиртом можна прибрати канцелярський клей. Після процедури спирт не треба змивати водою, він сам швидко випаровується. Оцет, соляна кислота і лимон. Кислота – це також досить ефективний засіб проти будь-яких плям на шпалерах. Речовину варто вибирати залежно від виду плям. Якщо треба відмити жовтизну від нікотину, жиру або слід від маркера, тоді у пригоді стане лимонна кислота чи лимонний сік. Їх треба розвести у воді і змоченою губкою добре потерти пляму, поки вона не зникне. Оцет чудово впорається із клеєм, його треба нанести на пляму в чистому вигляді. Соляна кислота відчистить плями від зеленки. Потрібно нанести розчин кислоти на шматочок тканини, потерти забруднення і залишити на 5 хвилин. Потім витерти вологою губкою.

Кислота – це також досить ефективний засіб проти будь-яких плям на шпалерах. Речовину варто вибирати залежно від виду плям. Якщо треба відмити жовтизну від нікотину, жиру або слід від маркера, тоді у пригоді стане лимонна кислота чи лимонний сік. Їх треба розвести у воді і змоченою губкою добре потерти пляму, поки вона не зникне. Оцет чудово впорається із клеєм, його треба нанести на пляму в чистому вигляді. Соляна кислота відчистить плями від зеленки. Потрібно нанести розчин кислоти на шматочок тканини, потерти забруднення і залишити на 5 хвилин. Потім витерти вологою губкою. Господарське мило підійде для того, щоб зняти зі шпалер легке забруднення від жиру чи пилу. Потрібно розвести натерте мило у воді за пропорцією 1:10, змочити губку в мильному розчині та протерти шпалери. А потім пройтися по поверхні сухою губкою.

підійде для того, щоб зняти зі шпалер легке забруднення від жиру чи пилу. Потрібно розвести натерте мило у воді за пропорцією 1:10, змочити губку в мильному розчині та протерти шпалери. А потім пройтися по поверхні сухою губкою. Перекис водню. Аптечний засіб чудово впорається із барвниками, плямами від крові чи соку. Його можна використовувати лише на світлих шпалерах, бо він освітлює матеріал. Треба змочити шматочок тканини в розчині і протерти пляму, після її оброблення змийте перекис чистою водою.

Аптечний засіб чудово впорається із барвниками, плямами від крові чи соку. Його можна використовувати лише на світлих шпалерах, бо він освітлює матеріал. Треба змочити шматочок тканини в розчині і протерти пляму, після її оброблення змийте перекис чистою водою. Сода – це універсальний засіб для чищення, тому вона чудово впорається з проблемою бруду на шпалерах. Із харчової соди та води треба зробити пасту і нанести на забруднення на 15-20 хвилин, опісля змити водою.

– це універсальний засіб для чищення, тому вона чудово впорається з проблемою бруду на шпалерах. Із харчової соди та води треба зробити пасту і нанести на забруднення на 15-20 хвилин, опісля змити водою. Тальк чудово змиває жир. Для цього треба присипати ним жирну пляму, накрити папером і залишити на 20 хвилин. Потім м’якою щіткою зчистити засіб зі шпалер, за потреби можна повторити процедуру.

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