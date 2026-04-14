Шпалери більше не в моді: який новий тренд у ремонті 2026 року

Гнучкі рейкові панелі стають альтернативою традиційним шпалерам.

Руслана Сивак
Рейкові панелі

У 2025–2026 роках замість звичних шпалер чи фарби на стіни все частіше чіпляють гнучкі рейкові панелі. Це готові листи з тонких рейок на м’якій основі, які виглядають стильно і дуже швидко монтуються.

Про це пише РадіоТрек.

У чому фішка рейкових панелей?

Головна особливість у тому, що вони гнуться. Ними можна легко обклеїти не тільки рівну стіну, а й круглі колони, арки, кути з заокругленням. Виглядає це як дорогий дизайнерський ремонт, хоча встановити їх можна самостійно і без зайвого бруду.

З чого їх роблять?

  1. Під дерево (МДФ і шпон) — ідеально для спальні чи вітальні, бо виглядають як натуральна деревина.

  2. Пластикові (ПВХ) — не бояться води, тому підходять для кухні, коридору чи ванної.

  3. Під камінь чи бетон — для тих, хто любить сучасний «лофт».

Чому це зручно?

  • Візуально змінюють кімнату: вертикальні лінії роблять стелю вищою, а приміщення — просторішим.

  • Приховують зайве: за ними легко сховати дроти від телевізора чи нерівності на стінах.

  • Покращують звук: у кімнаті стає менше відлуння.

Що варто врахувати перед покупкою?

  • Пил: через рельєфну форму на рейках може збиратися пил, тому їх треба іноді протирати.

  • Волога: дерев’яні панелі не люблять сирості, тому у ванну їх краще не ставити.

  • Якість монтажу: щоб панелі не відклеїлися і не деформувалися, не варто економити на клеї.

У 2026 році сучасний ремонт — це про об’єм і практичність. Гнучкі рейки дозволяють швидко та без капітальної перебудови зробити квартиру сучасною.

