Штори не м'ятимуться під час прання: маленька хитрість, про яку мало хто знає

Цей секретний інгредієнт не дасть тканині зім’ятися – і вам після прання не доведеться прасувати.

Напевно, ніхто не любить прати штори, бо це довго і клопітно. Їх треба зняти, випрати, потім випрасувати і повісити назад. І найнеприємніша річ у цій справі для кожної господині – це прасування. Втім, є маленький лайфгак, що полегшить життя і зекономить купу сил та часу на більш приємні справи. Розповідаємо, що треба зробити, щоб штори не пом’ялися під час прання і їх не довелося прасувати, посилаючись на ТОР.

Як прати штори, щоб вони не м’ялися

Штори треба прати регулярно, бо на них осідає багато пилу. Професійні клінери рекомендують робити це раз на 2-3 місяці. Тоді в домі буде набагато менше пилу і не доведеться кожного дня його витирати.

Найлегший спосіб прання – це, звісно, пральна машинка. Але перш ніж кидати штори до барабану, переконайтеся, чи правильно виставлений режим. Треба вибрати програму «Ручне чи делікатне прання». Температура повинна бути не більше 30 градусів, тоді тканина не помнеться і не втратить свого первозданного вигляду.

І насамкінець – секретний інгредієнт. Додайте замість звичайного кондиціонеру для білизни один ковпачок кондиціонера для волосся. Якщо вам шкода свого, придбайте недорогий засіб – ефект буде той самий. Кондиціонер не дасть тканині зім’ятися – і вам після прання просто залишиться повісити штори на місце.

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