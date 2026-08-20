Штраф до 3750 євро: у яких популярних місцях Європи заборонено купатися (фото)

Венеція / © Pixabay

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Щоліта хтось із туристів вирішує, що старовинний фонтан, жвавий канал або гавань, яка охороняється ЮНЕСКО, — ідеальне місце, щоб освіжитися в спеку. Відео таких витівок швидко з’являються в соцмережах, а за ними нерідко приходять і чималі штрафи.

ПРо це повідомляє fodors.

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Найвідоміші водойми Європи, які щодня потрапляють у кадри мільйонів туристів, здебільшого закриті для плавання. Причини різні: інтенсивний рух човнів, забруднення води, бактерії, охорона історичних пам’яток або просто втома місцевої влади від туристів, які перетворюють міські фонтани на громадські басейни.

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Ось десять популярних місць у Європі, де бажання освіжитися може обійтися значно дорожче, ніж купальник.

Фонтан Треві / © ru.reuters

1. Фонтан Треві

Де: Рим, Італія

Це один із найвідоміших фонтанів світу, і щоліта знаходяться туристи, яким недостатньо просто кинути у воду монетку.

Лише за останній рік у фонтан стрибнув повністю одягнений турист із Нової Зеландії, а ще одна жінка вирішила освіжитися через 30-градусну спеку. Обом довелося заплатити штраф у розмірі 500 євро.

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Поліція постійно патрулює територію біля фонтана Треві. Покарання можуть загрожувати навіть за те, щоб зайти у воду, сісти на край басейну або торкатися скульптур. Штрафи починаються від 450 євро, а для порушників-рецидивістів можливе довічне відсторонення від відвідування пам’ятки.

З лютого 2026 року туристи також сплачують невеликий внесок, щоб потрапити безпосередньо до краю води. Це частина заходів Рима із захисту пам’ятки від надмірного напливу людей.

2. Гранд-канал

Де: Венеція, Італія

Венеційські канали можуть здаватися ідеальним місцем для купання у спекотний день. Однак варто пам’ятати, що ними постійно курсують вапоретто, гондоли та водні таксі.

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Купатися в каналах Венеції офіційно заборонено. Наприклад, британця та його дівчину оштрафували на 450 євро кожного і фактично видворили з міста невдовзі після прибуття. Їх помітили у воді біля мосту Академії гондольєри, які повідомили про порушення.

Щороку Венеція видає понад тисячу розпоряджень про видворення туристів через неналежну поведінку. Серед поширених порушень — купання в каналах, стрибки з мосту Ріальто та навіть катання на електричних дошках водами Гранд-каналу.

Втім, справа не лише у штрафах: вода в каналах не призначена для купання. Тому милуватися Венецією безпечніше з борту вапоретто.

Порт Амстердама

3. Канали Амстердама

Де: Нідерланди

Канали Амстердама — одна з головних візитівок міста, але далеко не найкраще місце для плавання.

Формально вони належать до судноплавних шляхів. Тут постійно рухаються туристичні човни, водні таксі та приватні судна, водії яких можуть просто не помітити людину у воді.

За купання в каналах поліція може виписати штраф від 140 до 170 євро, особливо поблизу мостів, шлюзів і завантажених маршрутів.

Є й значно серйозніша причина не лізти у воду. Щороку в каналах Амстердама тоне приблизно 18 людей, а після сильних дощів каналізаційна система може переповнюватися.

У майбутньому місто хоче зробити частину каналів придатними для купання. Поки ж туристам радять обирати озеро Слотерплас або офіційні міські пляжі.

4. Фонтан на площі Санто-Спіріто

Де: Флоренція, Італія

Флорентійські фонтани також неодноразово ставали героями новин через поведінку туристів.

Одного разу турист роздягнувся та вирішив скупатися в 15-му столітньому фонтані на площі Санто-Спіріто. За словами видання, чоловік сміявся з друзями та навіть закликав перехожих приєднатися.

В Італії пошкодження або неналежне використання об’єктів культурної спадщини може обернутися не лише штрафом, а й кримінальною відповідальністю.

Схожа історія сталася і з фонтаном Нептуна XVI століття на площі Синьйорії. Один турист заліз на пам’ятку заради селфі та відламав шматок мармуру, завдавши збитків приблизно на 5 тисяч євро. Інший чоловік переліз через огорожу, щоб торкнутися статуї, і ризикував отримати штраф у десятки тисяч євро.

5. Фонтани на Трафальгарській площі

Де: Лондон, Велика Британія

Лондонські футбольні вболівальники вже багато десятиліть стрибають у фонтани на Трафальгарській площі, святкуючи великі перемоги.

Однак міська влада Вестмінстера не схвалює такі розваги. Купання тут не є настільки серйозним порушенням, як стрибок у венеційський канал, але відвідувачів прямо просять не заходити у воду, а за порушення місцевих правил можливий штраф.

Вода у фонтанах не фільтрується, а самі вони є домівкою не лише для туристів, а й для численних голубів.

Сена / © Reuters

6. Фонтани Трокадеро та Сена поза офіційними зонами

Де: Париж, Франція

Під час сильної спеки басейни біля терас Трокадеро з видом на Ейфелеву вежу нерідко перетворюються на неофіційне місце для купання.

Однак офіційно купатися в будь-якому паризькому фонтані, ставку, струмку чи декоративній водоймі суворо заборонено. Правило діє навіть під час аномальної спеки, а небезпечна поведінка у водоймах може обернутися штрафом до 3750 євро.

Що стосується Сени, то в 2025 році річку знову відкрили для плавання після столітньої заборони. Там облаштували спеціальні зони для купання з рятувальниками.

Водночас поза позначеними та контрольованими ділянками старі обмеження залишаються чинними. Річка має сильну течію, значну глибину та інтенсивний рух суден.

7. Римські терми

Де: Бат, Велика Британія

Гаряча мінеральна вода в історичних Римських термах може виглядати так, ніби вона створена для купання. Насправді відвідувачам заборонили заходити у воду ще 1978 року.

Причиною стала смерть молодого відвідувача від рідкісної форми менінгіту, пов’язаної з амебою у воді.

Раніше під час фестивалю в Баті люди могли купатися у Великій купальні раз на рік, але після трагедії традицію припинили.

Заборона, втім, не зупинила окремих любителів гострих відчуттів. У 2019 році блогер влаштував пряму трансляцію свого купання і став уже другою людиною за тиждень, яку спіймали за таким порушенням.

Вода тут не очищується та може містити небезпечні для здоров’я організми й токсичні метали. Для тих, хто все ж хоче скупатися в місцевій термальній воді, поруч працює офіційний спа-комплекс Thermae Bath Spa.

8. Гавань Ріомаджоре

Де: Чинкве-Терре, Італія

Мальовнича маленька гавань Ріомаджоре з рибальськими човнами виглядає як ідеальне місце для літнього купання. І багато туристів, попри правила, все ж заходять тут у воду.

Проте гавань — це робоча зона для човнів, а не пляж. Судна постійно заходять і виходять із порту, що робить плавання небезпечним.

Для купання краще обирати дозволені місця в інших частинах Чинкве-Терре — зокрема біля Манароли або на пляжах Вернацци та Монтероссо.

До речі, місцевий національний парк суворо стежить за дотриманням правил. Туристів можуть штрафувати навіть за невідповідне взуття на гірських маршрутах — сума покарання може сягати 2500 євро.

9. Декоративні фонтани Пальми

Де: Майорка, Іспанія

Столиця Майорки Пальма має чимало декоративних фонтанів, які створені для того, щоб ними милуватися, а не купатися.

Міська влада прямо заборонила митися або плавати у фонтанах, ставках та інших декоративних водоймах. Таке порушення вважається незначним правопорушенням, але штраф може сягати 750 євро.

Чиновники пояснюють, що такі водойми не призначені для купання: вони мілкі, часто не мають належної системи очищення та можуть легко пошкоджуватися.

Туристам радять охолоджуватися у міських басейнах або на численних пляжах острова.

10. Річка Шпрее

Де: Берлін, Німеччина

Річка Шпрее протікає через самий центр Берліна, повз Музейний острів і телевежу. У спекотний день вона може здатися привабливим місцем для купання, але плавати тут заборонено вже понад століття.

Заборону запровадили в травні 1925 року через сильне промислове забруднення води. Хоча за останнє десятиліття її якість значно покращилася, офіційно купання так і не дозволили.

Активісти руху Flussbad Berlin уже багато років проводять зареєстровані акції на підтримку створення офіційних зон для плавання. Під час однієї з таких акцій 2025 року у воду одночасно зайшли близько 200 людей.

Міська влада району Мітте обговорювала можливість запуску експериментальних зон для легального купання. Проте наразі столітня заборона залишається чинною, а несанкціонований заплив може мати неприємні наслідки для туриста.

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